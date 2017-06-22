Sigarada kazanımlarımızı kaybettik, üretim ve tüketim hızla artıyor

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, uzun süredir sigarayla mücadelede başarılı adımlar atan ve uluslararası kuruluşlardan ödüller alan Türkiye’nin kazanımlarını birer birer kaybetmeye başladığını söyledi. Tütün endüstrisinin oyunlarına gelmemek için ciddi adımlar atılması gerektiğini söyleyen Dağlı, “Tütün üretimi azalmıyor, yasaya uyulmuyor. Biz Amerikan, İngiliz tütün firmaları para kazansın diye halkımız kanserden ölmesin istiyoruz. Bu yüzden yeniden seferberlik başlatılmalı” dedi.

Sağlığa Evet Derneği Türkiye’nin tütünle mücadelede geldiği noktayı ve sigara şirketlerinin yeni uygulamalarını anlatmak için önceki gün İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, uzun süredir sigarayla mücadelede başarılı adımlar atan ve uluslararası kuruluşlardan ödüller alan Türkiye’nin kazanımlarını birer birer kaybetmeye başladığını söyledi. Tütünle mücadele konusunda uluslararası düzeyde karnemizin de giderek zayıfladığını belirten Dağlı, “2013 yılında Avrupa Tütün Kontrolü Skalası’nda 5. sırada olan Türkiye, 2016’da 9. sıraya düştü. Ülkemizin Tütün Kontrolü Sürdürülebilirlik Notu da zayıf, 59. Tütün kullanımı en yüksek olan 24 ülke arasında yer alan ülkemizde sigara içenlerin sayısı 2011 yılından bu yana artarken, sigaraya başlama yaşı hızla artmaya ve sigara içen kadınların sayısı artmaya başladı” dedi.

Sağlığı Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de, Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu ((TAPDK) verilerine göre 2008-2011 yılları arasında tütün üretimini azalttığımızı ama sonra başka dinamiklerin devreye girmesiyle arttığını vurgulayarak, “İhracatı ise hiç azaltmadık. Maalesef komşularımıza tütün, başka bir deyişle hastalık satan bir ülke olduk. Ülkemizde sigaraya bağlı ölümlerde azalma yok ve hiçbir şey değişmiyorsa bir yerde hata yapıyoruz demektir” diye konuştu.

Yeni tehdit: Isıtılmış tütün ürünleri

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, tüketiminde artışta ısıtılmış tütün ürünlerinin payının da olduğuna dikkat çekerek, “Sigara firmaları ‘daha az zararlı’ mesajıyla ‘ısıtılmış tütün ürünleri için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Şu anda devletle pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Bu çok ciddi bir tehdit ve ahlaksız bir tekliftir” dedi. Sigara şirketlerinin yeni pazarlama stratejilerinin peşinde olduklarını belirten Dağlı, şunları söyledi:

“Sigara firmaları, sigaranın zararlarının ortaya çıkması ve kabul edilmesinden sonra ‘daha az zararlı’ dedikleri yeni ürünlerin peşinde. Yeniden, ‘zararı azaltılmış ürünler’ ile karşımıza çıktılar. Ancak zararı azaltıldığı iddia edilen bu ürünler de kanser yapıyor. Asıl zararın; sigaranın ucundaki yanmadan kaynaklandığını, yeni ürünlerde sigaranın ucundaki yanmayı azalttıklarını, dolayısıyla yanmayan, ısıtılan bu ürünlerin daha az zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Bu amaçla yaklaşık 430 bilim insanını satın aldılar ve bu ürünlere girdiler. Şu anda devletle pazarlık yapmaya çalışıyorlar ve bu yeni ürünlerde kanuni şartlardan muaf olmak istiyorlar. Bu çok ciddi bir tehdit ve ahlaksız bir tekliftir.”

Tıpkı diğer tütün ürünleri gibi vücudun her tarafına zarar veren ısıtılmış tütün ürünleri ile ilgili endüstrinin reklam kampanyalarına başladığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Elif Dağlı, ”Örneğin Kıbrıs Havalimanı’nda bu ürünlerin reklamı bile var, ‘ısıtılmış, zararsız nikotin’ diye reklam yapıyorlar. Yani biz sigarayla mücadele ederken, kimsenin bilmediği ürünler piyasaya sürülüyor, tıpkı hibrit arabalar gibi” diye konuştu.

Tütün endüstrisinin oyunlarına gelmemek için ciddi adımlar atılması gerektiğini söyleyen Dağlı, “Türkiye’de tütün üretimi azalmıyor, yasaya uyulmuyor. Biz Amerikan, İngiliz tütün firmaları para kazansın diye halkımız kanserden ölmesin istiyoruz. Bu yüzden yeniden seferberlik başlatılmalı” uyarısında bulundu.

Elektronik sigara için internetten rahatça kimyasal madde satılıyor

Bir diğer tehlikenin de elektronik sigara olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, elektronik sigaranın Türkiye’de yasal olarak satılmadığını ancak sosyal medya formlarında 60 bine ulaşan üye sayısı ile tamamen kimyasal maddelerle merdiven altı tarifler verildiğini vurguladı. Dağlı, “Nikotin fazla alındığında öldürür ancak internette 10 litrelik sıvı nikotinin satışı bile rahatlıkla yapılıyor” diye konuştu.

Dünyada her yıl 600 bin pasif içici hayatını kaybediyor

Pasif içiciliğin her yıl dünyada 600 binden fazla ölüme yol açtığını belirten Prof. Dr. Pınar Ay ise işletmelerin mevzuata uyum göstermediklerini belirterek, “İhlaller çok yüksek. Verilen cezalara rağmen durumda herhangi bir değişim yok. Aynı filmi baştan sarıyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ne (TKÇS) işaret eden Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Efza Evrengil de 2016 sonu itibarıyla Türkiye’nin sözleşmeye uyumunun zayıf veya çok zayıf çıktığını söyledi. Sözleşmede madde 5.3’ün halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarından korunmasını talep ettiğini kaydeden Evrengil, “Tütün endüstrisine teşvik sağlanamaz diyen 5.3 maddesi var. Ama buna rağmen politik tercih yaparak teşvik veriyorsunuz ve TKÇS’yi kadük hale getiriyorsunuz. Yani tütün endüstrisinin müdahaleleri TKÇS’ye uyumu önlemiştir” diye konuştu.