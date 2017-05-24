‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim’ Raporu yayınlandı

Tohum Otizm Vakfı özel eğitim ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler, araştırma yapan akademisyenler, uzmanlar, aileler ve Türkiye’de otizmi ve özel eğitimi yakından tanımak isteyen tüm bireylere yönelik ‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim’ raporunu yayınladı. Otizm Spektrum Bozukluğu ve özel eğitim alanı ile ilgili herkes için önemli bir kaynak niteliği taşıyan rapora www.tohumotizm.org.tr web sayfasından ulaşılabilir.

Tohum Otizm Vakfı, Doç. Dr. Salih Rakap editörlüğünde, yazarlar Doç. Dr. Salih Rakap, Prof. Dr. Binyamin Birkan ve Öğr. Gör. Sinan Kalkan’ın değerli katkıları ile ‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim 2017’ raporunu yayınladı.

2007 yılında Prof. Dr. Gönül Kırcaali’nin ilkini hazırladığı rapor, 2010 yılında güncellendi. Son yıllarda otizm ve spektrum bozukluğu alanında dünyada ve ülkemizde hızlı gelişmeler yaşanması sebebi ile yeniden hazırlandı.

Doç. Dr. Salih Rakap editörlüğünde, yazarlar Doç. Dr. Salih Rakap, Prof. Dr. Binyamin Birkan ve Öğr. Gör. Sinan Kalkan’ın yazarlığında hazırlanan rapor, toplam 10 bölümden oluşuyor. Raporda; Otizm Spektrum Bozukluğu, tarama, tanılama ve değerlendirme, özel eğitimde yasal düzenlemeler, öğretmen ve personel yetiştirme, otizmde bilimsel dayanaklı uygulamalar, eğitim programları, toplumsal hayata geçiş ve toplumsal gelişmeler konuları detaylı olarak ele alındı. Sonuç bölümünde ise ülkemizde otizmli bireylere ve ailelerine sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve özel eğitim sisteminin geliştirilmesi için önerilere kapsamlı olarak yer verildi.