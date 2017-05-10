Yaygın kullanılan NSAI grubu ağrı kesiciler kalp krizi riskini artıyor

Yeni yapılan bir araştırma, ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yüksek dozda kullanımı kalp krizi riskini ciddi oranda arttırıyor. arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu. Tıp alanında dünyanın en önemli yayınları arasında yer alan BMJ’de yayımlanan araştırmada Kanada, Finlandiya ve İngiltere’den 446 bin 763 kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırma kapsamında yaygın kullanılan beş nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID), değerlendirildi ve bu ilaçların özellikle ilk kullanım haftası analiz edildi. Buna göre, bütün NSAİ’lerin artmış kalp krizi riski ile ilişkili olma ihtimalinin% 90 olduğu sonucuna vardılar. Araştırmaya imza atan uluslararası bilim insanları, reçeteli NSAI grubu ağrı kesicileri kullanan kişilerin sağlık durumlarına odaklandı. Araştırmada, kalp krizi riskinin en yüksek olduğu dönem, ağrı kesici kullanımının ilk 30 günü olarak tanımlandı.

Non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar, tıp biliminde ağrı, ateş ve enflamasyonu azaltan ilaçların genel adı olarak kullanılıyor. Bu ilaçların adında benzer etkilere sahip olan kortizondan ayrıştırmak için ‘non-steroidal’ ifadesi yer alıyor. Araştırmaya göre, bilim insanları, reçeteli ağrı kesicilerin daha henüz ilk haftada kalp krizi riskini artırmaya başladığını ve özellikle ilk ay içerisinde riskin en yüksek düzeye ulaştığını tespit etti.

Kalp krizi geçirme olasılığı, naproksen, diklofenak, selekoksib ve rofekoksib de dahil olmak üzere değerlendirilen bireysel ilaçlar için farklı olmasına rağmen, NSAID kullananların ilaçları kullanmamayla karşılaştırıldığında yaklaşık% 20 ila% 50 daha yüksekti. Bu araştırma gözlemsel olduğu için sonuç kesin olarak tespit edilemedi. Bilim insanları, başka birçok etkenin de söz konusu olmasından dolayı kalp krizi ile ağrı kesici arasında bir ilişki olduğunu kesin bir dille söylemenin güç olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, Montreal Hastanesi Araştırma Merkezi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michèle Bally başkanlığındaki yazarlar şu değerlendirmeyi yapıyor: Akut miyokard enfarktüsü riski başlangıcının [kalp krizi] birinci haftada ortaya çıktığı ve tedavinin ilk ayında daha yüksek görüldüğü göz önüne alındığında, reçete yazanlar, özellikle yüksek dozlar için tedaviye başlatmadan önce NSAİİ’lerin risklerini ve yararlarını iyi tartmalıdır.”

Önceki çalışmalar, NSAİİ’lerin kalp hasarı riskini artırabileceğini önermiş ancak yazarlar, zamanlama, dozun etkisi, tedavi süresi ve farklı tipler arasındaki karşılaştırma konusunda riski tam analiz edememişti. Sonuçlar, NSAID kullanımı ile ilişkili kalp krizi riski, yüksek dozlarda ve kullanımın ilk ayı boyunca en yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tedavi süresi uzadıkça risk artmaya devam etmiyor gibi görünüyor, ancak araştırmacılar tekrarlayan kalp krizi çalışmaları yapmadığı için NSAİİ’leri mümkün olduğunca kısa sürede kullanmayı öneriyor. Riskte potansiyel artışın ibuprofen ve naproksen için%75, rofekoksib için%100’ün üzerinde olduğunu ancak artmış riskin kapsamı hakkındaki belirsizliğin, ibuprofen ve naproksen için en fazla olduğu belirtildi.

İngiliz Kalp Vakfı Direktörü Dr. Mike Knapton, “Çalışma endişe verici bir şekilde, NSAID’leri başlattıktan sonra kalp krizi geçirme riskinin ne kadar çabuk ortaya çıktığını gösterdi. İbuprofen gibi ağrı kesiciler reçete edilirken hatalar riskler konusunda yeterince uyarılmalı ve alternatif ilaçlar önerilmelidir” diyor.

Londra Tropikal Tıp Okulu Farmakoepidemiyoloji Profesörü Stephen Evans, ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu oldukça kaliteli, gözlemsel bir araştırma ancak bu çalışma, birkaç gün bile olsa kullanımın artmış bir risk ile ilişkili olduğunu ileri sürdü. Yazarların öne sürdüğü kadar açık olmayabilir. Burada iki önemli konu, risklerin nispeten küçük olması ve kalp krizi riski yüksek olmayan çoğu insan için bu bulguların çok az etkisinin olmasıdır. Bu ilaçların çoğunda kaygı uyandırmaya gerek yok.”