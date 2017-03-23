Kadınların kurtarıcısı laparoskopik cerrahi

Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde klasik cerrahi uygulamaları yerini; daha küçük yara izi ve daha az ağrı ile sonuçlanan laparoskopik cerrahiye bıraktı. Laparoskopik cerrahi yöntemi sayesinde kadın hastalıkları daha acısız ameliyat edilebiliyor ve iyileşme dönemi daha kısa sürüyor. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık cerrahiyi ilgilendiren birçok ameliyat Laparoskopik yöntemle daha güvenilir bir şekilde yapılabiliyor. Hatta eskiden zor olan ve az uygulanan bazı ameliyatlar Laparoskopi ile birlikte daha kolay ve sorunsuz yapılabiliyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cihan Karadağ, kadınların rahimde miyom olması, yumurtalık kistleri, tedaviye rağmen düzelmeyen vajinal kanamalar, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri gibi birçok durumda ameliyat olmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Korkulara Elveda!

Kadınların bu gibi durumlarda ameliyat korkusu ve ameliyat sonraki dönemdeki sıkıntılardan dolayı operasyonu geciktirdiğini hatta reddettiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Cihan Karadağ, “Klasik açık ameliyat yöntemlerinin uygulandığı operasyonlarda ameliyat sonrası ciddi ağrıların olduğu, normal yaşama dönme süresinin 1-2 ay kadar sürebildiği, yara yeri enfeksiyonu, organ yaralanması ve kanama gibi komplikasyonların daha sık görüldüğü biliniyor. Ancak günümüzde laparoskopik cerrahi ile bu sıkıntılar minimuma iniyor. Laparoskopik cerrahi jinekoloji hastaları için rahatlıkla uygulanabilir bir yöntemdir” diyor.

Ertesi Gün Taburcu!

Hastaların operasyondan bir gün sonra taburcu edildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cihan Karadağ, Laparoskopik cerrahiyi şöyle anlatıyor:“Laparoskopik cerrahide hasta öncelikle ameliyathaneye alınır, genel anestezi ile uyutulur, göbek deliği ve her iki karın alt yan bölgelere yaklaşık yarım santimetrelik insizyonlar (kesiler) açılır. Karın içi bir miktar gaz ile şişirilir, göbek deliğine açılan kesiden mikrokamera ile girilir ve diğer kesiler aracılığıyla cerrahi bazı aletler girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Laparoskopik cerrahi sonrası hastalar uyandıktan ve anestezinin etkisi geçtikten sonra kısa sürede ayağa kalkabilmekte ve ertesi gün hastaneden taburcu edilebilmektedirler. Hastalar ameliyat sonrası erken dönemde normal hayatlarına dönebilmektedirler.”

Ameliyat İzi Kalmıyor

Klasik ameliyatlar sonrası hastaların cildinde 10-15 cm’lik yatay ya da dikey izler kalabildiğini ifade eden Karadağ, Laparoskopik ameliyatlar sonrasında bu izlerin olmadığına dikkat çekiyor. Laparoskopik cerrahi sonrası hiçbir iz kalmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cihan Karadağ, sözlerini şöyle tamamlıyor. Ayrıca Laparoskopik yöntem, komplikasyon ihtimallerini de minimale indiriyor. Laparoskopik cerrahi için hastanenin yeterli donanım, eğitimli personel ve çok iyi bir teknolojik altyapıya sahip olması gerekiyor. Okan Üniversitesi Hastanesi’nde ileri düzey cerrahi cihazlarımız, bu konuda eğitimli ve yetkin personelimizle kadın hastalıkları alanında Laparoskopik cerrahiyi başarıyla uygulayabiliyoruz. Hastalar ameliyat sonrası ertesi gün taburcu olabiliyor ve normal hayatlarına devam edebiliyor. Artık kadın hastalıkları pratiğinde Laparoskopik cerrahi bir konfor değil bir ihtiyaç ve zorunluluk haline gelmiştir.” açıklamasını yaptı.