Kadınların yaşlanmaya dur demesi için önemli ipuçları

Kadınlar arasında yaşını göstermemek, her zaman genç ve güzel kalmak büyük önem taşıyor. Genetik faktörler, çevresel etkiler, stres koşulları ve beslenme gibi temel etkiler yaşlanma sürecinde büyük rol oynuyor. Bazı pratik önlemler alarak yaşam boyu sağlıklı ve zinde kalmak mümkün olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova, kadınların daha uzun ve sağlıklı yaşaması ve daima genç kalmaları için önemli önerilerde bulundu.

Mutluluk ve dinginliğe odaklanılmalı

Bir ömür boyunca genç görünmek, sağlıklı ve dinç olmak mümkündür. İnsanların genç kalması aslında genetik yapılarıyla bağlantılıdır. Ama genç görünmek, sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sadece genler yeterli olmamaktadır, birçok dış faktör ve etkenle başa çıkmanın yollarını öğrenmek gerekmektedir. Vücudunuza iyi bakmanız, cildinize güzel davranmanız da sağlıklı görünmek, genç kalmak ve kaliteli yaşamak için gerekli etkenler başında yer almaktadır. Mutluluk ve dinginliğe odaklanarak sağlıklı olma kararı almak, beraberinde farklı bir hayat yapılanmasını da gerektirmektedir. Egzersiz yapmak, doğru beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek, stres doğru yönetmek bunların başında gelmektedir.

İlerleyen yaşınız değil sadece zaman olsun

Kadın hayatı çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık olmak üzere beş dönemden oluşmaktadır. Her periyodun kendine göre özellikleri olmasına karşın buluğ çağı ve menopoz, kadın yaşamındaki etkileri ile en önemli dönemler olmaktadır. Menopozal süreç her kadında ayrı özelliklerle kendini göstermektedir ve her geçiş dereceli olarak başlamaktadır. Kadın olmanın doğal bir evresi olan menopoz dönemi tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmayıp tümüyle doğal bir süreçtir. Fakat beden sağlığınızı destekleyecek düzeyde hormon üretilmesi için menopoz döneminde her kadının fiziksel, duygusal, ruhsal ve durumsal açıdan çok sağlıklı olarak girmesi gerekmektedir. Kadınların birçoğu menopozu bir dönemin sonu olarak görür ve kabuğuna çekilmektedir. Menopoz aksine yılların da verdiği tecrübe ile hayatın her alanında aktif ve etkin olmanın zamanıdır. Bu süreci sağlıklı yönetmek, hayat kalitesini arttırmakta ve uzun yaşama olanak sağlamaktadır.

Hayat tarzınıza dikkat ederek genç kalın

Kadınların yaş ilerlerken kendileriyle barışık olup durumu kabullenmeleri gerekmektedir. Kadınların yaşlanmaya dur demek için yapması gerekenler ise şöyle özetlenebilir:

Egzersiz yapmak: Özellikle de açık havada yürüyüş türü sporu günlük yaşamın parçası haline getirilmelidir. Düzenli uyumak: Tıpkı doğada olduğu gibi gün karardıktan sonra olabildiğince erken saatte uyuyup sabahları da gün doğarken uyanmak gerekmektedir. Meditasyon ile zihinsel olarak rahatlamak: Bunun ille de meditasyon olması gerekmez, önemli olan sevilen ve kişiyi ruhsal olarak rahatlatan bir aktivitenin günlük yaşamın parçası olmasıdır. Evlilik: Mutlu bir evlilik ölüm riskini yüzde 27 azaltmaktadır. Düzenli bir cinsel hayat: Burada söz konusu olan; sevgi ve güven ortamında, tek eşli bir cinselliği bütün ömre dengeli bir şekilde yayabilmektir. Düzenli bir cinsel yaşam insan ömrüne 7 yıl katabilmektedir. Çocuklar: Çocuğu olan kadınların 100 yıl yaşama şansı diğerlerine göre 4 kat daha fazladır. Bu arada annesi 25 yaşının altında doğum yapan çocukların 100 yaşına kadar yaşama şansı ise iki kat fazla olmaktadır. Arkadaş ve sosyal ilişkiler: Sağlıklı bir arkadaş ortamı yaşam süresini yüzde 22 oranında uzatmaktadır. Bulmaca: Düzenli olarak bulmaca çözenler daha uzun ve sağlıklı yaşamaktadır. Gazete ve kitap okumak: Her gün gazete veya kitap okumak beynin daha aktif kalmasını sağlamaktadır. İnternet: İnternet kullanmak insanların karmaşık sorun çözme becerisini arttırmaktadır. Evcil Hayvanlar: Evcil hayvanlarla olan ilişkiler kalp krizini atlatma olasılığını yüzde 12 artırıyor. Kırsal ve yüksek yerde yaşam: Yapılan araştırmalar 100 yaşına ulaşan insanların çoğunlukla kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde yaşadığına işaret etmektedir. Denizden yüksekliğin arttığı bu bölgelerde oksijenin daha fazla olması ve sanayi tipi kirlenme olmaması uzun yaşamın sırlarından olarak kabul edilmektedir. Huzur: Dingin ve huzurlu bir yaşam tarzına sahip olanlar 5 yıl daha fazla yaşamaktadır. Gülümsemek:Gülümserken mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve serotonin salgılanır. Üstelik somurtmak için 43 kasınızı kullanırken gülümsemek için 17 tanesi yeterlidir. Kariyer: İşini severek yapanlar diğerlerine göre ortalama 7 sene daha uzun yaşamaktadır. Ömrü akıllıca yaşamak: Hiçbir şeyin ölçüsünü kaçırmamak gerekmektedir. Formda kalmak, kaliteli bir hayat yaşamak, mutlu olmakla birleştirdiğiniz zaman sağlığa faydası dokunmaktadır.