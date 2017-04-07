Aşırı terlemeye kalıcı rahatlama

Aşırı terleme, kadın erkek herkesin sorunu. Özel dermamed poliklinikleri’nden Dr. Levent Türbedar, botoks tedavisi ile tüm hayatı etkileyen bu sorundan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. Aşırı terleme kadın erkek herkesin tüm hayatını etkileyen, büyük bir sorun. Kıyafetlerin koltuk altında oluşan leke, koku ve ellerde oluşan terlemeler, sosyal ilişkilerimiz açısından hepimiz için sıkıntı vericidir.

Üstelik kimileri için yaz kış fark etmez. Klimalı ortamlar, kalın giysiler, stres gibi faktörler kışın bile bu sıkıntıların yaşanmasına sebep olur. Bu noktada ne mendiller işe yarar ne de sürekli kıyafet değiştirmek. Ter önleyici kozmetik ürünler de sadece kısmi çözüm sağlar. Bu noktada en rahatlatan ve kalıcı etki bırakan tedavi, botoks enjeksiyonudur.

Botoks nedir

Botoks, Clostridium botulinum bakterisinden üretilen bir toksindir. Enjekte edildiği bölgedeki kas akvititesini durdurur, geçici bir felç durumu oluşturur. En bilinen kullanım alanı medikal estetiktir. Ancak onun dışında diş gıcırdatma, çene sıkma, bazı migren türlerinin tedavisi ve aşırı terleme probleminde de etkin biçimde kullanılır

Botoks terlemeyi nasıl durdurur

Dr. Levent Türbedar, “Botoks, terleme bezlerinin adeta fışkırmasını sağlayan minik adelelerin felç olmasına sebep olur. Sinir uçları ter bezlerini uyaramayınca da ter üretimi durur ve büyük rahatlık sağlanır,” diyor.

Terin durdurulması zararlı mıdır?

Dr. Levent Türbedar; “Vücudun her tarafında ter bezleri mevcuttur. İnsan terleme ihtiyacındaysa eğer, o ısı dengesi her yerden sağlanabilir. Biz bu uygulamayı sadece sosyal hayatı etkileyecek düzeyde terleyen bölgelere yapıyoruz. Ayrıca aşırı terlemek de hiç terlememek kadar vücuda zararlıdır,” diye ekliyor.

Hangi bölgelere uygulanır?

Koltukaltı, avuç içi, ayak tabanı gibi çok terleyen bölgelerde botoks uygulanır. İhtiyaç durumunda dekolte bölgesinde veya yüzün aşırı terleyen noktalarında da kullanılır.

Botoksun tedavi edici özelliği var mıdır?

Dr. Levent Türbedar, botoksun düzenli olarak uygulandığında ter bezlerinin faaliyetinde kalıcı bir azalma sağladığını, tedavi edici etki için birkaç kez tekrarlanması gerektiğini söylüyor. “Çünkü ter bezleri bu şekilde bloke edildikçe zamanla tembelleşir. Ancak şunu belirtmeliyim ki ter bezi adeleleri çok fazla güçlenmeden tedavi tekrar edilmeli, yani terleme başlar başlamaz yeniden enjeksiyon yapılmalı” diyor.

Etki süresi

Aşırı terleme sorununa karşı yapılan botoks uygulamasının etkisi kişiye göre değişir ve 8-14 ay sürer. Birkaç kez düzenli olarak uygulandığında tedavi edici etkisi olur, kalıcı rahatlama sağlanır.