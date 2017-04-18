Evde diş beyazlatırken dişinize zarar vermeyin

İnsanların diş renkleri tıpkı ten renkleri gibi farklılıklar gösterir. Bazı kişiler doğuştan şanslı olarak beyaz diş rengine sahiptirler. Bazen de genetik olarak daha koyu diş rengiyle doğarlar. Dişlerin doğal renklerinin yıllarca çay, kahve, sigara etkisiyle koyulaşabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Alper Çıldır “Beyaz dişlere ve ışıltılı bir gülümsemeye sahip olmak için hekim kontrolünde, marketlerde ve evde bulunan bazı ürünlerle yapılan uygulamalar diş beyazlatmaya yardımcı olurken, evde diş beyazlatma uygulamalarına dikkat edilmeli” açıklamasında bulundu.

Hekim kontrolünde yapılan beyazlatma uygulamalarının beyazlatma ajanının kullanılması sayesinde hızlı ve kalıcı sonuçlar alındığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Alper Çıldır “Diş hekiminin uygulamaları diş yapısına ya da ağızdaki yumuşak dokulara zarar vermiyor. Bu yöntemin bir diğer avantajı da bu ajanların yine kişiye özel olarak hazırlanmış apareyler içerisinde uygulanması sayesinde kişi için uygulama kolaylığı sağlamasıdır. Hazırlanan aparey kişinin tam olarak diş yapısına uygun olduğundan uygulama sırasında hem apareyin ağızdan düşmemesi hem de beyazlatma ajanının ağız içerisine bulaşarak dil, dudak gibi yumuşak dokulara zarar vermemesi sağlanıyor” dedi.

Market ürünlerine dikkat edilmeli

Son yıllarda market reyonlarında çeşitli içeriklerde birçok ürünün yer aldığını söyleyen Diş Hekimi Alper Çıldır “Bu ürünlerin uygulama şekilleri ve etkileri birbirinden farklı. Ancak bu tarz ürünlerin, kontrolsüz bir şekilde kullanılması dişlerde uzun süren problemlere hatta bazen kalıcı zararlara neden olabilir. Diş ojesi olarak bilinen farklı markadaki boyayıcı ürünlerin diş yüzeyine uygulanması ile dişler daha beyaz görülebilir ancak bu ürünler ile kalıcı bir beyazlık sağlamaz. Diş ojelerinin sık aralıklarla uygulanması dişlerin yapısına zarar verebilir. Beyazlatıcı diş macunları ise dişlerin yüzeyinde bulunan lekeleri içlerindeki aşındırıcı partiküller ile temizleyerek dişlerin doğal rengine dönmesini; daha temiz ve beyaz görünmelerini sağlayabilir. Ancak bu diş macunlarının kullanılması ile dişlerde sadece yarım ton kadar beyazlama sağlanabilir. Yine marketlerde satılan beyazlatıcı diş kalıpları, dişlerin üzerine kalıp halinde uygulanıyor. Diş kalıbı hazırlığı tamamlandıktan sonra beyazlatıcı ajan, kalıp içerisine konularak dişlere uygulanır. Ancak bu kalıbın doğru bir şeklide hazırlanması ve dişlere uygulanması çok kolay değildir. Hazırlık aşamasında özellikle dişetlerine zarar verilebilir” dedi.

Karbonat ve sofra tuzu ile uzun süre diş fırçalanmamalı

Dişlerin karbonat, sofra tuzu gibi ürünler ile fırçalanarak beyazlatılmasının çok eskiden beri bilinen ve günümüzde de halen uygulanan bir yöntem olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Alper Çıldır “Ancak bu ürünler ile dişlerde sağlanan beyazlama, çok sınırlı düzeyde olmakla birlikte kalıcı bir beyazlama da değildir. Kalıcı bir beyazlık için bu ürünlerin sürekli olarak kullanılması gerekir ki; bu durum da diş minelerinde ciddi ve geri dönüşümsüz hasarlara neden olur. Bu uygulamalar sonucunda diş minesinde meydana gelen çizik ya da çatlakların uzun dönem içerisinde neden olduğu hassasiyet problemleri, çoğu zaman dişlerin laminate (yaprak porselen) veya kuron uygulamalarıyla kaplanması ile çözülebilir. Ayrıca dişlerin bu tarz ürünlerle kontrolsüz bir şekilde fırçalanması sırasında dişetleri de ciddi hasar görebilir. Dişetlerinde meydana gelen çekilmeler, dişlerde ciddi hassasiyete neden olabilir” açıklamasında bulundu.