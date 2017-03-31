Gebelikte babanın desteği anneyi rahat ettiriyor
Medikal Akademi
31 Mart, 2017 | Kategori: Gebelik
Bir zamanların çatık kaşlı, ciddi, sevgisini içinde biriktiren ama her zaman koruyan kollayan babaları bugün yerini daha paylaşımcı, anneye daha çok destek olan ve çocuk bakımında aktif roller üstlenen babalara bıraktı. Özellikle gebelik döneminde babanın üzerine pek çok görev düşüyor. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya gebelik sürecinin hemen öncesinde ve gebelik boyunca çiftleri dolayısıyla erkekleri nelerin beklediğini ve bu dönemlerde nasıl davranmanın daha mutlu bir gebelik süreci geçirmeye yardımcı olabileceğini anlattı.
Destek olacağınızı hissettirin
- Öncelikle gebeliğin fiziksel etkileri tamamen annenin üzerindeki bir yük olsa da, duygusal değişiklikler her iki bireyi de etkiler. Günümüzde iş hayatına daha yoğun katılan kadınların gebelik ile ilgili endişeleri, yenmeye çalıştıkları korkuları ve belki de boş inançları olabilir. Erkeklerin böyle dönemlerde yapmaları gereken eşlerinin bu duygularını görmezden gelmemek ve onlara gebelik sürecinde ve sonrasında gerçekten destek olacaklarını hissettirmektir.
- Gebelik boyunca ve hemen sonrasında olacak değişiklikleri konuşmak çiftler için çok yararlı olabilir.
Mümkünse kontrollere birlikte gidin
- Gebelik, bebek bakımı ve çocuk yetiştirme konusunda yeterli bilgi edinebilmek için gayet uygun bir zamandır ve erkeklerin bu konuda fırsatı değerlendirmesi çok yararlı olacaktır. – İlk kez baba olacak erkeklerin bu yeni sürece eşleriyle beraber yürümesi, mümkünse gebelik boyunca kontrollere katılması ve aklına takılan soruları doktora sorması önemlidir.
- Bebeğin eşyaları için yapılacak alışverişlere katılmak, bebeğin odasının hazırlanmasına yardım etmek, bebeğin ismi üzerine fikir yürütmek gibi paylaşımlar babanın kendini sürece daha ait hissetmesini sağlar.
Endişe ve korkularınızı paylaşın
- Gebelik süreci kadın için fiziksel anlamda ciddi bir yüktür. Anne aynı zamanda çalışıyorsa, babanın ev işlerine yardım etmesi ve belki paylaşımda eşine pozitif ayrımcılık yapması gerekli olabilir.
- Doğum sonrası dönemde de ev işlerinin tamamen kadına yıkılmaması için önden konuşmak çiftlerin sonradan yaşayabileceği birçok zorluğu baştan engeller.
- Gebelik kadınların duygusal açıdan kırılganlaştığı, hem fiziksel hem de hormonal değişiklikler nedeniyle strese daha açık hale geldiği bir süreçtir. Erkekler için de yeni olan bu dönemde eşlerin arasındaki iletişim kanallarının elden geldiğince açık olması, babanın eşine karşı anlayışlı, destekleyici ve güven verici davranması yaşanabilecek gerginlikleri önleyecektir. Unutulmamalı ki korkuların ve endişelerin konuşulmaması onların daha büyük sorunlar doğurmasına yol açar.
Sağlıklı beslenme ve egzersiz çok önemli
- Annelerin gebelik boyunca daha dikkatli beslenmesi gerekir. Sağlıklı beslenmek bu dönemde çok önemlidir. Ayrıca doktorun tavsiyeleri doğrultusunda egzersiz yapmak da faydalıdır. Erkeğin eşiyle beraber bu konularda aktif katılım göstermesi, gebelikte kadına büyük kolaylık sağlar.
- Gebeliği boyunca yaşadığı değişimlere eşiyle beraber uyum sağlayan kadınlar için bu süreç ve doğum daha kolay olur. Gebelik boyunca gerçekleşen tüm değişiklikler kadını doğuma hazırlar.
- Doğum başlı başına hayatın büyük dönemeçlerinden biridir. Bu önemli olayda erkeklerin fark oluşturabileceği birçok konu vardır. Doğumun yerinin seçimi, doğum sürecinde annenin rahatlığının sağlanması ve gerektiğinde hastaneye hızla ulaşması gibi konularda önden davranmak birçok karışıklığı engeller. Bazen sadece babanın orada olması bile anne için büyük güven kaynağı olabilir ve doğum tecrübesini olumlu etkileyebilir.
- Doğum sürecinde doktorla beraber alınması gereken önemli kararlarda annenin yanında olmak ve bu süreçlere aktif katılarak gebe kadını rahatlatmak ise çiftlerin yaşayabileceği olası zorlukları azaltır. Doğuma katılıp katılmamak konusunda önce eşler kendi aralarında konuşmalı sonra doktorun tavsiyesine göre davranılmalıdır.
- Gebelik süreci ve doğum tüm değişikliklerin ve zorlukların yanında hayatın eşsiz bir zamanıdır. Eşlerin bu yolu beraber yürümeleri hem olumsuzlukları azaltacak hem de bütün bu olayları yaşam boyu güzel hatırlanacak anılara dönüştürecektir.
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