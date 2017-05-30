Kaçak satılan vücut geliştirme ilaçları ölüm saçıyor! Gençler tehlikede!

Basında 5 bin kutu kaçak vücut geliştirme ilacının ele geçirilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan, internetten peynir ekmek gibi satılan bu ilaçların gençlere kurulan ölümcül bir tuzak halini aldığını ve eczacılar olarak yetkililerin bu duruma acil müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunduklarını belirtti. Daha önce bu tür ürünler yüzünden sağlığından olan, hatta hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatan Saydan; internetten, sosyal medyadan, marketlerden, spor salonlarından gıda takviyesi adı altında reçetesiz olarak satılan bu ürünlerin böbrek hastalıklarından hormon bozukluklarına kadar pek çok hastalığa neden olduğunu söyledi.

Özellikle gençlerin vücut geliştirmek için bu tip ilaçları internet ve sosyal medyadan rahatlıkla alabildiklerini söyleyen Saydan, gençleri bu tehlikeden korumak için ailelere ve sağlık otoritelerine çok iş düştüğünü kaydetti. Saydan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gençler, doktorlara danışmadan, internetteki aldatıcı yalan yanlış bilgilere kanarak, sokak satıcılarının tezgahlarından bile bu tip ilaçları alabilmektedirler. Bunlar lanse edilirken, kas geliştirici, yağ yakıcı veya besleyici olarak isimlendirilmektedir.

Bu ilaçların çoğunda hormon bulunmaktadır. Vücut zaten kendiliğinden hormonları ürettiği için tıbbi bir zorunluluk yoksa dışarıdan hormon almak son derece sakıncalıdır.

Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sonucunda başta pankreas olmak üzere böbreklerde ve bir çok hayati organda problem ortaya çıkabilir. Yaşanan sağlık sorunlarına rağmen bu tür ilaçların kullanılmaya devam edilmesi sonucu vücut sistemi tamamen çökebilir ve kullanan kişinin hayatını kaybetmesine dahi neden olabilir.

Vücut geliştirici protein tozları ve amino asit olan kreatin; kasları şişiren görüntü sağlarken, uzun süreli kullanımı karaciğer, böbrek hasarı, elektrolit bozuklukları, sıvı kaybı, kan basıncında artış, sindirim sistemi şikâyetleri ve kas kramplarına neden olabilmektedir. Çocuklarımızı bu ilaçlardan korumak için de dikkatli olması gerekiyor.”

Yurtdışında reçeteli satılan bu ürünlerin adeta takviye edici gıda çöplüğüne dönen ülkemizin her yerinde kolaylıkla bulunduğunu ve ölüme sebep olduğunu söyleyen Saydan, şöyle devam etti: “Bu tür gıda takviyeleri artık marketlerden spor salonlarına kadar pek çok yerde satılmaktadır. ‘Kas yapan, enerjiyi artıran, yağ yakımını hızlandıran’ bu ürünler, bilinçsiz kullanıldığında tehlike saçıyor. TEİS olarak istediğimiz, bu tür ilaçların bu ülkenin sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat ve izninin verilmesi ve bakanlık kontrolünde satılmasının sağlanmasıdır. Sağlık otoriteleri, bütün sağlık çalışanları ve aileler elele vererek gençlerimizi bu tür ölümcül tuzak kuran ürünlerden uzak tutarak onların sağlığını korumalıyız.