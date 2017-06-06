İmplantın bilinmeyenleri

Hızla gelişen teknoloji, diş tedavilerinde de olumlu sonuçlar yaratmaya başladı. Özellikle teknolojiyle birlikte hayatımıza giren implant tedavisi, hastalara kalıcı ve kolay bir çözüm sunuyor. Peki, halk arasında ‘’şeker hastalığı’’ olarak bilinen diyabet hastaları da bu tedavi yönteminden yararlanabiliyor mu? Veya implant tedavisinden kimler yararlanamıyor? Tedavide Neden Titanyum kullanılıyor? İmplantla ilgili tüm bilinmeyenleri Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu aktarıyor.

İmplant Nedir ?

Eksik ya da hiç olmayan dişlerin yerine konan, çene içerisine yerleştirilen ve genellikle vida şeklinde yapılan diş köklerine implant denir. Çene kemiği titanyumu vücudun bir parçası olarak algıladığından, implantlar titanyumdan yapılır ve yüksek doku uyumu sağladığından başarı oranı bir hayli fazladır. Tek diş eksikliği olan veya hiç diş olmayan hastalara kadar çok geniş bir uygulama alanı olması ve komşu dişlere hiç müdahale edilmemesi, implant tedavisini yaygın hale getirmiştir. Ayrıca gerçek çiğneme hissine çok yakın olması da implantın bir diğer avantajıdır.

İmplantın Riskli Olduğu Durumlar

Büyüme ve gelişme çağında olan kişilerde, vücut ve kemik gelişimi tam anlamıyla tamamlanmadığı için bu kişilerin implant yaptırması sakıncalıdır.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören hastaların vücut dirençleri oldukça düşmektedir. Bu insanların vücut direnci ve vücutlarının savunması zayıf olduğu için cerrahi bir operasyon olan implant tedavisi sonrası enfeksiyon kapma olasılıkları yüksektir.

İmplant tedavisinde çene kemiğinin durumu çok önemlidir. Çene kemiği ince veya hassas olan hastalara implant uygulanması önerilmez. Fakat bu tarz durumlarda diş hekimleri cerrahi müdahalelerde bulunarak çene yapısını implanta uygun hale getirebilir.

Tansiyon hastaları; ağrı, korku, stres gibi durumlara aşırı tepkiler verebilir. Bu yüzden tansiyon hastaları, implant tedavisine başlamadan diş hekimine tansiyon hastası olduğunu açıklamalıdır.

Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmakla birlikte enfeksiyon riski artmaktadır.

Kan pıhtılaşması görülen hastalar kesinlikle implant yaptıramazlar.

Alkol ve sigara tüketen hastalar tedaviye geç cevap verebilirler. Çünkü sigara ve alkol, ağız içinde oluşan bakteri plaklarına zemin hazırladığı için enfeksiyon riskini arttırır. Ayrıca sigara, karbon monoksit ve toksitlere bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz etkiler. Tedaviye başlamadan 15 gün önce ve tedaviden 1 ay sonrasına kadar sigara ve alkol tüketilmemelidir.

Tedavi Sırasında Ağrı Olur Mu?

İmplant yerleştirilmeden önce daha iyi görüş açısı için dişeti bir miktar açılır. Daha sonra titanyum implant için gerekli yuva delinerek açılır. Çene kemiğine uygulanan yükü azaltmak için yuva küçükten başlayarak büyütülür. Cerrahi bir işlem olan implant tedavisinden önce hastaya lokal anestezi uygulanmaktadır. Hastanın isteğine göre genel anestezi de uygulanan implant tedavisinde, sadece aynı gün anestezinin etkisinin azalmasından sonra hafif ağrılar meydana gelebilir. Ağrı kesici ilaç kullanarak bu ağrıyı yok edebilirsiniz.

Neden Titanyum?

Titanyum yapısal anlamda insan dokusuyla birebir örtüştüğü için implant tedavilerinde tercih edilmektedir. Ayrıca titanyumun olumlu birçok özelliği bulunmaktadır;

Titanyum asla insan vücuduna alerji yapmaz.

Titanyum, kırılmaya ve bükülmeye karşı dayanıklılığı oldukça yüksektir.

Titanyum çok kuvvetli bir paslanmazdır.

Titanyumun ısıya dayanıklılığı çok yüksektir. (1650 derece)

Bunun yanı sıra titanyumun ömrü oldukça uzundur. 30 ile 40 yıla dayanan tedavi ömürleriyle diğer diş tedavi yöntemlerinde ayrılmaktadır.

İmplant Tedavisi Sonrası

Tedavinin hemen sonrasında implant yapılan bölgede şişlikler meydana gelebilir. Buz tedavisi yaparak bu durumun önüne geçebilirsiniz. İmplantın ardından bir kaç ay beslenmenize dikkat etmelisiniz. Titanyumun, çene kemiğine kaynamaya başladığı bu dönemlerde aşırı sıcak ve soğuk olmayan yumuşak gıdalar tüketmelisiniz. Beslenmeniz eskiye göre az olacağından; taze sıkılmış meyve suları içerek doğal yollardan vitamin alabilir, et ve tavuk gibi proteinli besinler tüketebilirsiniz. İmplant tedavisi yapıldıktan sonra, tedavi yapılan bölgeyi darbelerden korumalısınız. Sert meyvelerden ve kuruyemişleri, implant diş etine alışana kadar kullanmayın. İmplant ameliyatından sonra ilk 48 saatlik dilimde ağız bakımı çok önemlidir. Ağız içinde basınç oluşturacak hareketlerden kaçınmak gerekir. İmplant sonrası bir gün boyunca ağızınızı çalkalamak ya da gargara yapmak önerilmez. İlk günlerde ağız temizliği yaparken fırçalama ve diş ipi kullanımında dikkatli olmak gerekir. Mümkün olduğunca yavaş hareketlerle uygulanmalıdır.