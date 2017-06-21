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SMA hastalığına karşı önlem olarak PGT masrafını SGK karşılayacak

SMA hastalığına karşı önlem olarak PGT masrafını SGK karşılayacak Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ve devamında uygulanan yardımcı üreme yöntemi tedavilerini geri ödeme kapsamına alıyor. Böylece genetik hastalıklara sahip bebeklerin doğmasının önlenmesi hedefleniyor. PGT ile tüp bebek uygulaması sırasında embriyoların genetik testi yapıldıktan sonra yalnızca sağlıklı olanlar seçilip anneye transfer ediliyor.

Gazete Habertürk’te yer alan Fatmanur Boylu haberine göre, bu yöntem talasemi, aplastik anemi, orak hücreli anemi, metabolik hastalıklar, immün yetmezlikler, lösemi gibi kemik iliği ile şifa bulan ya da klinik seyri düzelen hastalıklarda, doku tipi uyumlu sağlıklı kardeş doğmasına da imkân sağlıyor. SGK şu an PGT masraflarını sadece, hasta birisinin iyileşebilmesi için kök hücre vericisi kardeşin doğmasına yönelik tedavilerde karşılıyor. Kök hücre vericisi kardeşin dünyaya gelmesini sağlamak dışında PGT tedavisinin, nedeni bilinen kalıtsal hastalıklar için de geri ödeme kapsamına alınması ile hasta bireylerin oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SGK kalıtsal hastalıkların tedavisi için her yıl yüz milyonlarca lira harcama yapıyor. SMA’lı hastaların tedavisi için gerekli ilaç masrafları da milyarlarca liraya ulaşıyor. PGT’nin geri ödeme kapsamına alınmasıyla SGK’nın gelecekte kalıtsal hastalıklardan kaynaklı tedavi giderlerinin azaltılması hedefleniyor.


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