TÜİK sağlık verilerini açıkladı; Obez bireylerin oranı %19,6’ya geriledi

Türkiye sağlık araştırması verilerine göre, 2016 yılında obez bireylerin oranı yüzde 19,6 oldu. Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2014 yılında yüzde 33 iken, 2016 yılında yüzde 27,1 ile ilk sırada yer aldı.

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında %19,9 iken, 2016 yılında %19,6 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2016 yılında kadınların %23,9’unun obez, %30,1’inin ise obez öncesi olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranların sırasıyla, %15,2 ve %38,6 olduğu gözlendi.

Vücut kitle indeksinin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016

Çocuklarda 0-6 yaş grubunda, en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; üst solunum yolu enfeksiyonu 2014 yılında %41,9 iken, 2016 yılında %42,6 olarak gerçekleşti. Bunu 2016 yılında sırasıyla; %32,3 ile ishal, %11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, %9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve %7,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Çocuklarda 7-14 yaş grubunda, en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü

Son 6 ay içinde, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; ağız ve diş sağlığı sorunları 2014 yılında %24,6 ve 2016 yılında %23,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 yılında sırasıyla; %13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, %7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, %5,8 ile cilt hastalıkları ve %3,3 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar izledi.

Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üstü bireylerde en fazla görüldü

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2014 yılında %33 iken, 2016 yılında %27,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 yılında sırasıyla; %18,1 ile boyun bölgesi problemleri, %15,8 ile hipertansiyon, %10,8 ile alerji ve %9,1 ile şeker hastalığı izledi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı %26,5 oldu

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı 2014 yılında %27,3 iken, 2016 yılında %26,5 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %40,1; kadınlarda ise %13,3 oldu.

Her gün tütün kullanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016



Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %11,3 oldu

Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2014 yılında %11,6 iken, 2016 yılında %11,3 oldu. 2016 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; %26,5 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu %20,5 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan

bireylerin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı, 2014, 2016

Bireylerden 15 yaş ve üstü olanların %2,6’sı grip aşısı oldu



Son 12 ay içerisinde, grip aşısı olan bireylerin oranı 2014 yılında %3,3 iken 2016 yılında %2,6’ya düştü. 2016 yılında kolestrol ölçümü yaptıranların oranı %36,7, kan şekeri ölçümü yaptıranların oranı %39,7 oldu.

Son 12 ay içerisinde koruyucu hizmetlerden faydalanan bireylerin cinsiyete

göre dağılımı, 2014, 2016

