300 milyon TL yatırımla kurulan Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi NPİSTANBUL açıldı

Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanındaki uzmanlığını; beyin, sinir ve omurilik cerrahisi, bariatrik ve genel cerrahi, kulak burun boğaz gibi genel imkânlarla zenginleştiren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, yeni binasında Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Pek çok ilke imza atan 160 yatak kapasiteli NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, beyin alanına odaklı genel hastane imkânları ve ek 10 branş ile çalışmalarını sürdürüyor. Robotik cerrahiden tümör cerrahisine, anevrizma cerrahisinden Parkinson ve Epilepsiye, beyin, sinir ve omurilik ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmetin verilebileceği, nöroşirürji alanında mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerleyen NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde, tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet veriliyor.

80 milyon dolar yatırım ile kuruldu

Yeni hastanenin açılışı ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Biz bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanında yaklaşık 20 yılık bir tecrübeye sahibiz. Bu alanda tecrübe ile birlikte önemli bir yol aldık. Nöropsikiyatri alanında özel dal hastanesi olarak çıktığımız yolculuğumuza, daha kapsamlı hizmet ve teknolojik donanımla birlikte beyin alanına odaklı genel hastane imkânları ve şimdilik ek 10 branşlarla devam ediyoruz. Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi olarak, teknolojik alt yapımız ve uzman kadromuz ile tam teşekküllü bir tanı ve tedavi merkezi hizmeti sunmaktayız.”

Yeni binamızda yeni beyin takımı ile birlikte artık cerrahi operasyonları da yapabildiğini dile getiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Laparoskopi operasyonları, obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi operasyonları, beyin, omurilik ve sinir cerrahisi operasyonları; Türkiye’nin sayılı çocuk ve erişkin beyin, sinir ve omurilik cerrahlarından Prof. Dr. Kaya Aksoy ve ekibi, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şerafettin Özer ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

Cerrahi operasyonlar için SGK ve özel sağlık sigorta kurumları ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki yıldır yeni hastane için çalışmalarımızı yürütüyorduk. Bu alanda mükemmel bir hizmet sunmak hedefimiz vardı. Mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’ni, en ince detaya kadar her şeyi düşünerek, uzmanından fikir alarak, özel tasarlayarak hazırladık. Ameliyathanelerimizi hazırlarken her cerrahın operasyonlarını gerçekleştirmek için arzu ettiği bir ameliyathane tasarladık. Kullanılan teknolojilerden tüm cihazlara kadar mükemmel bir altyapı oluşturmayı hedefledik böylece minimum riskle ameliyatlar yapılabilecek, hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmeti sunacağız.”

Pek çok özel hizmet servisi bulunuyor

Yeni kurulan hastanede pek çok birim ve hizmet servisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tarhan, “Özel iklimlendirme sistemleri, kış bahçeleri, hasta takip sistemleri, enfeksiyon riskleri için merkezi sistemi, nöromodülasyon merkezi, Otizm tedavisinde ‘Duyu Bütünleme Kliniği gibi tüm ayrıntıları tek tek düşünerek hazırlandık. Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında da uzman kadromuza yeni isimler de katıldı.

Şimdi uzman cerrahi ekibimizle, beyin, omurilik ve sinir ve genel cerrahi ameliyatlarını yapabilecek, Üsküdar Üniversitesi bilim ortaklığımız ile birlikte psikiyatrik hastalıkların beyin pili ile tedavi edilmesi gibi önemli çalışmalar içinde yer alacağız. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Üsküdar Üniversitesi bilimsel ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, akademik ve bilimsel işbirliği içinde olacaktır” dedi.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin ileri düzey teknolojiyle hazırlanan yeni binasında; bel ve omurga cerrahisi, erişkin ve çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları, Parkinson, tremor, distoni, major depresyon, OCD, epilepsi, toruette sendromu, derin beyin stimulasyonu, boyun ve bel fıtığı, skolyoz ameliyatları ve nöromodülasyon cerrahilerinin tamamı yapılabiliyor.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy yaptığı açıklamada; “Öncelikle belirtmek isterim ki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben ve ekibim beyin, sinir ve omurilik ile ilgili bütün cerrahi operasyonları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde gerçekleştiriyoruz. Beyin ameliyatları, omurga cerrahisi, pediatrik beyin omurilik ve sinir cerrahisi Parkinson ve hareket bozuklukları ameliyatları ile periferik sinir cerrahisi başta olmak üzere beyin ve sinir cerrahisi alanında Türkiye’nin nöroşirürji merkezi olma yolundayız. Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathanesi olma özelliğine sahibiz. Ameliyathanemizde bulunan pek çok önemli tıbbi cihazın yanında özellikle spinal cerrahi için çok önemli olan O-Arm O kollu skopi adı verilen cihaz sayesinde hatasız ameliyatlar yapma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde robotik cerrahiden anevrizma cerrahisine, Parkinson ve Epilepsi ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmetin verildiği biri 1A diğeri 1B olmak üzere 2 laminar flow üniteli dijital ameliyathane ve 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane donanımıyla cerrahi operasyonları asiste eden ileri teknolojik alt yapısı ile ameliyat riskleri minimum düzeyde gerçekleşiyor. Yoğun bakım biriminin Seviye 3’e kadar tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet verecek donanımı bulunuyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi akıllı donanıma sahip entegre sistemi ile başarılı cerrahi operasyonlar için. tüm imkanları barındırıyor. Bu teknolojiler:

• Floresan boyama ile tümör ameliyatı yapabilen ileri mikroskobik cerrahi ile tümörlerin daha başarılı çıkarılma imkânı,

• Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde, çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları gibi ameliyatlar için O-Arm MR CT navigasyon ve ICG, frame teknolojieri hata oranının sıfırlanması,

• Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital röntgen işlerin hızlandırılması,

• Nöronavigasyon destekli ileri düzey beyin cerrahi mikroskopu ile sodyum floresan rehberliğinde vasküler – onkolojik cerrahi hizmeti hedefi kolay tespit etmek,

• Nöronavigasyon destekli üst düzey intra operatif, renkli doppler ultrasonografi cihazı ile kontrollü cerrahi operasyon olanağı ile komplikasyonların bertaraf edilmesi,

• Nöronavigasyon destekli 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile operasyon öncesi ve esnasında hedefe kısa ve hızlı yoldan ulaşılma

• Ameliyat sırasında 3D görüntüleme ile operasyon sırasında başarı ölçme avantajı

• Enfeksiyondan Korunma: TS EN-ISO 14644-4 standardına uygun hijyenik havalandırma, kontrollü geçiş alanları, cerrahi ekipman takip sistemleriyle üst seviyeye sterilizasyon güvenliği

• Anestezi güvenliği: End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojileriyle ameliyatın her aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini kontrol edebilme olanağı

• Ameliyathane Telekonferans Sistemi ile operasyonlar sırasında dünyadan herhangi bir hekime veya bir konferans salonuna bağlanabilme, aynı zamanda üniversite öğrencilerin sınıfına canlı ders olarak katılım sağlama sistemi

Erişkin Psikiyatri Servisi

Hastaların mahremiyetleri ve hastalığın risklerine göre oluşturulan Erişkin Psikiyatri Servisinde; Depresyon, Stres, Travma, Manik-Depresif Bozukluk, Şizofreni, Sosyal Fobi, Paranoya, Bağımlılık, Panik Bozukluğu, Evlilik Sorunları, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Cinsel Kimlik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yaygın Anksiyete Bozukluğu gibi pek çok alanda tedavi imkanı sunuluyor.

NPAMATEM

Türkiye’de AMATEM ruhsatına sahip ilk özel hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi tecrübeli uzman kadrosu ile bağımlılık alanında konforlu ve güvenli bir tedavi hizmeti sunuyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorluklarının tanı ve tedavisi ile ilgili hizmet veriyor. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tanı imkânlarımız; Kişilik, Dikkat, Bellek, Psikososyal testler ile taramayı içermektedir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzman kadromuz; doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışılır. Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında; Yaygın Gelişim Bozukluğu, Çocukluk Depresyonu, Davranış Bozuklukları, Otizm, Özel Öğrenme Güçlükleri, Okul Başarısızlığı, Sınav Kaygısı, Çocuklarda Tik ve Takıntılar, Fonolojik Bozukluklar, Kekemelik, Afazi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite sayılabilir. Tedavi seçeneklerimiz içinde beyin uyarım ve yeni özel eğitim tekniği olarak Duyu Bütünleme tedavisi de bulunmakta.

Genel Cerrahi ve Psikiyatri’de Beyin Pili Tedavisi

Parkinson ve benzeri istemsiz hareket bozuklukları gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıklarda uygulanan beyin pili ile hastalar normal yaşamına kavuşuyor. Depresyon, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Alzheimer gibi hafıza problemleri, epilepsi ve obezite hastaları için de başlayacak Beyin Pili tedavisi ile psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesi hedefleniyor. En son teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde; laparoskopik (videoendeskopik) ve açık cerrahi yöntemler kullanılarak operasyonlar yapılmaktadır.