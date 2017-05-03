Baharda ışıldayan bir cilde sahip olmak elinizde!

Bahar aylarına girdiğimiz bugünlerde ruhen ve bedenen yenilenme ihtiyacı hisseden cilt, kış mevsimi boyunca soğuktan yıprandığı ve solduğu için zamanla parlaklığını kaybedebiliyor. Özellikle kış mevsimi sonrası cilt bakımını nasıl yapmamız gerektiğini Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Ataman’dan öğrendik…

Yüzünüzü düzenli olarak her gün temizleyin

Temizleme, üç aşamalı cilt bakım rutininin ilk bölümüdür. Yüz, çevreyle doğrudan temas ettiğinden iyi temizlemeniz çok önemlidir. Her gün sizin farkına bile varmadığınız dışarıdan yüzünüze yapışan bir sürü kir vardır. Bu kirleri temizlemek için bir krem ​​ya da köpük esaslı yüz temizleyici kullanabilirsiniz. Cildiniz yağlıysa, köpük veya jel bazlı bir temizleyici kullanın. Yüzünüzün günde iki kez temizlenmesi, toniklenmesi ve nemlendirilmesi gerekir, bu nedenle en iyi sonuç için bu üç aşamalı bakımı sabah ve akşam uygulayın.

Tonik kullanmayı ihmal etmeyin

Tonik, cilt bakım rutinin ikinci kısmıdır. Tonik, gözenekleri sıkılaştırarak, gözeneklerin içine daha az kir birikmesini sağlar. Cildinizin türüne uygun ve hafif tonikler kullanmayı unutmayın. Yanlış veya sert tonik seçimi cildinize zarar verir.

Cildinizi yeterli miktarda nemlendirin

Bu, günlük cilt bakım programındaki son adımdır.İlk iki basamağı tamamladıktan sonra cildi nemlendirerek, orijinal nemini muhafaza etmesine ve cildinizi daha yumuşak hale getirmenizi sağlar.

Günlük cilt bakım rutininizi, cildinize uyan ürünleri kullanarak her gün uygularsanız, cildiniz de bahar tazeliğinde olacaktır.

Güneş kremi mutlaka kullanın

Mart-Nisan güneşleri de yaz aylarındaki güneş kadar zararlı olabilir. Bu nedenle etkilerini mümkün olduğunca engellemek için güneş kremi kullanmak çok önemlidir.Güneş kremi satın alırken, içinde yüksek bir SPF’ye sahip iyi bir ürün kullandığınızdan emin olun. Cildinize güneşten koruma sağlamak için en az SPF 30 almaya özen gösterin.

Belirli aralıklarda yüz masajı yaptırın

Belirli aralıklarla cilt bakım merkezlerine giderek yüz masajı ve siyah nokta temizleme işlemi yaptırabilirsiniz. Yüz masajı yüzünüzü gerer ve daha sağlıklı ve taze görünmesini sağlar.

Makyajı hafifletin

Bahar, tazelik zamanıdır. Yüz ve çevresinde aşırı makyaj yapmayı bırakın. Ağır makyaj yerine daha hafif ürünlerle bahar tazeliğini ve doğallığını tercih edin. Aşırı makyaj zamanda gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını zorlaştırır.

Ağır kremler yerine hafif krem veya losyonları tercih edin

Kışın soğuktan çatlayan cilt için yoğun krem ve nemlendiriciler kullanılır. Fakat ürün tercihimiz bahar aylarıyla birlikte değişmelidir. İlkbaharın hafif havasıyla beraber, hafif, yağsız nemlendiriciler, gece kremleri ve vücut losyonları tercih edilmelidir.

Sağlıklı beslenin

Sağlıklı bir diyet, mevsim ne olursa olsun cildinizin bakımında çok önemli bir rol oynar. Bu yüzden diyet cilt bakımının bir parçasıdır. Midenizde neler olup bittiği yüzünüze yansıyabilir. Bu nedenle sindirim sistemi düzgün çalışmıyorsa, besin öğeleri bakımından zengin yiyecekleri yemeye başlayın ve zararlı yiyeceklerden kaçının.