Her bütçeye uygun bahar detoksu

Bahar resmen geldi ve sonunda gizlediğimiz şeylerin hepsini ortaya çıkarıyoruz. Kış aylarında soğuk havaların etkisiyle koltuğun üzerinde kıvrılıp yatmaya eğilimliyiz. Bu her ne kadar süper konforlu olsa da vücudumuzda hareket eksikliği ve durgunluğa, bununla birlikte toksin madde birikimine yol açabiliyor. Eğer dolaşım sisteminiz tıkalı, bedeniniz yorgun, ağrı ve sıkışıklık hissediyorsanız, sabah uyandığınızda dilinizin üzerinde kalın ve beyaz bir tabaka varsa doğru yerdesiniz. Bahar, detoks yapmak ve bedenimizi yenilemek için en iyi zamandır. Havalar ısındığı zaman fazlalıkları ve vücutta biriken koruyucu sıvıları atmak dönüşümün önemli bir parçasıdır. Kışın yediğimiz ağır yiyecekleri ve biriken toksinleri vücuttan temizlemek için ideal bir zamandır. Bu detoks işlemi bir daha kış gelip kapılarımızı kapatana kadar daha hafif ve enerjik olmamıza izin verecek. Şimdi sekiz adımda başarılı bir detoks için Diyetisyen.com.tr uzmanlarına kulak verelim:

Bolca su için

Güne bir bardak oda sıcaklığında limonlu su içerek başlayın. Bu karaciğerinizin temizlenmesine, sindirim sisteminin hazırlanmasına ve vücudunuz için gerekli suyu almanıza yardımcı olacaktır. Gün içinde bol miktarda su içmeye devam edin.

Günde sadece 3 öğün yemeye odaklanın

Karahindiba, çiğ sarımsak, greyfurt, avokado, pancar, havuç, enginar ve buna benzer karaciğeri temizleye yardımcı olan sebzeler tüketin. Ayrıca yiyeceklerinize sindirim ve detoks işlemini destekleyen zerdeçal, kimyon, kırmızı biber ve kişniş baharatları ekleyebilirsiniz.

Gluten, süt ürünleri, şeker ve işlenmiş gıdaları tüketmeyin

Bu yiyecekleri sindirmesi zordur, bağışıklık ve diğer sistemlerinizi meşgul eder. Diğer yandan fazla miktarda alkol ve kahve içmeyin.

Akşam yemeğini hafif ve erken saatlerde yiyin

Akşam yemeği günün en küçük porsiyonu olmalıdır. Hafif şekilde pişmiş sebzeler ya da küçük bir tas çorba olabilir. Biliyoruz biraz erken gibi görünüyor ama akşam yemeğini saat 19:00 civarından sonra yememeye çalışın.

Terleyin

Mont giyme sezonunu geride bıraktık, dışarı çıkın ve hareket edin. Yürüyün, bisiklete binin, koşun, yoga yapın ya da ip atlayın. Ayrıca saunaya girin ya da Epsom tuzu (İngiliz tuzu) içeren sıcak banyolar yapın.

Derin nefes alın

Zihin ve akciğer detoksu için bazı derin nefes alma egzersizleri yapın. Dört saniye boyunca nefes almayı, yedi saniye nefesinizi tutmayı ve sekizci saniyede nefes vermeyi deneyin. Geceleri dört, sabahları dört kez tekrarlayın.

Erken yatın

Detoks işlemi boyunca doğru şekilde dinlemek çok önemlidir. Bedenimiz gece uykusunda kendini yeniler ve onarır. Bu yüzden ona kendini tamir edecek yeterli süreyi verin

Bir detoks zaman çizelgesi hazırlayın

Detoks işleminin belli bir süresi yoktur bu nedenle kendiniz için uygun bir süre belirleyin. 10-21 gün arasında sürmesi tavsiye edilir ama eğer acemiyseniz daha kısa süren detokslar yapabilirsiniz.