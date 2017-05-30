İlişkinizi anında düzeltmeye yardımcı olacak 10 öneri

Her şey biraz rutine binmişken, ilişkiyi canlı tutacak bazı küçük jestleri unutuveririz. Aslında her gün sürekli ufak jestler yaparak ilişkinizde olumlu bir değişim meydana getirebilirsiniz. Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, herkesin günlük hayatta kolayca uygulayabileceği ve sağlam temellere dayalı bir ilişkiye sahip olabileceğiniz örnek davranışları sizler için yazdı:

Akıllı telefonunuzu kapatın

Akşam yemeklerinde telefonunuzdan sürekli sosyal medya hesaplarınızı takip ediyorsanız, o zaman telefonunuzu kapatmanın vakti gelmiş demektir. Çok sık sosyal medya kullanımıyla ilişkideki mutluluk arasında ters orantı vardır. Bazı insanlar kızgın olduklarında, partnerlerine bir şey söylememek için telefonlarına sarılıp, ona mesaj gönderme yolunu tercih edebilirler. Bu, kişinin bir nevi partneriyle kendi arasında mesafe oluşturmak için tercih ettiği bir yöntemdir. Her ne kadar böylesi bir durumda partnerinize sevgi dolu ya da güzel içeriği olan bir mesaj yollamanın zararı olmasa da, bir şeye öfkelendiğinizde bunu direk olarak onunla konuşmanız daha faydalı olacaktır.

Yatağa aynı anda girin

Partnerinizle hiç özgürce, rahat bir zaman geçiremediğinizi mi düşünüyorsunuz? Özellikle kadınların bu konuda çok hassas olduğunu belirtmeliyim. O zaman yatağa aynı anda girmek bir çözüm olabilir. Uyku zamanı bütün gün içinde belki de baş başa kalabildiğiniz tek zaman olabilir. Geceleri geç saatte uyuyan biri olsanız bile, partnerinizle yatağa aynı saatte girebilir ve o uykuya dalana kadar yanında durabilirsiniz. Yataktayken dokunun elbette ki, sarılın. Her ikiniz de mutlaka yeteri kadar uyumalısınız. Geceleri yeteri kadar uyumayan kişiler ertesi gün partnerleriyle tartışmaya daha yatkındır.

Partnerinize bir fincan kahve yapın

Partnerinize olan sevginizi ifade etmek için illa her zaman büyük jestler yapmanıza gerek yok. Mesela sabahları ona bir tost yapmak gibi basit bir jest ilişkinizin düzelmesine yardımcı olabilir ya da şöyle kıvamında bir Türk kahvesini bazen siz yapmalısınız. Partnerlerin birbirlerine sık sık ufak jestler yapması mutlu bir ilişkinin göstergesidir. Sık sık ve düzenli olarak ufak jestler yaparak, ilişkinin rutinleşmesine engel olmanın yanında, ona önemli ve özel olduğunu hissettirebilirsiniz.

Geçmişteki komik bir anınızdan bahsedin

İlk görüştüğünüz zamanlardan, o ayaklarınızın havada olduğu zamanlardan ara ara bahsedin. Gittiğiniz yerler, yaptığınız çocukça, çılgınca anılardan bahsedin. Bazen en iyi hatıralar en komik olanlarıdır. Motivasyon ve duygular üzerine yapılan bir araştırmada, geçmişte beraber güldükleri olayları hatırlayan çiftlerin ilişkilerinden memnuniyet oranları, yine olumlu hatıraları olan fakat içinde komiklik ya da eğlencenin olmadığı anılarını hatırlayanlara göre daha yüksek çıkmış. Geçmişte gülünen bir olayı hatırlamak ilişkiye taze kan pompalıyor. Çünkü kişiler o olayı hatırladıklarında yeniden gülüyorlar ve rahatlıyorlar.

Ter attıracak bir egzersiz yapın

Düzenli egzersiz yapmanın uzun vadede yatak odasındaki dayanıklılık, güç ve esnekliği arttırdığı herkes tarafından bilinir ama ter attıracak bir egzersiz yapmanın hemen görülebilecek sonuçları da vardır. Egzersiz sonucu açığa çıkan endorfinler sizde bir adrenalin akımına sebep olur, bu da cinsel olarak uyarılmanıza yardım eder. Yürüyüş yapmak, koşmak ya da bisiklete binmek gibi kalp atım hızınızı arttıran aktivelerin kişinin cinsellik isteği üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Sizin cinsel olarak uyarılmış olmanız partnerinize de sirayet edecek ve ilişkinize farklı bir heyecan katacaktır.

Akşam yemekten önce dans edin

Sürekli yeni şeyler deneyen çiftlerin ilişkileri daha yüksek kaliteli. Mesela akşam yemeği zamanı yeni bir şey denemek için uygun zamanlardan biri. Yemek yaparken hoş bir müzik açın ve beraber dans etmeye başlayın, dans uymuyorsa içten bir sarılmayla açtığınız türkü ya da şarkıya uyum sağlayabilirsiniz. Ya da mesela yemeği bu kez siz yapabilir, en azından güzel müzik eşliğinde salatayı da siz halledebilirsiniz.

Cinselliği yatak odasının dışına taşıyın

Giriş, gelişme ve sonuç uygulamasıyla rutinleştirip resmi daireye çevirdiğiniz yatak odasını memuriyet havasından kurtarın. Cinsel yaşantınızda önemli olan ikinizin de tatmin olmasıdır, cinsellik dürtüseldir çok fazla kuralı, aşırı sınırları ve rutini sevmez. Cinselliği daha önceden hiç yaşamadığınız bir odada ya da yerde deneyin. Cinsel hayattaki bu gibi değişiklikler dopamin sistemini harekete geçirir. Vücudunuz daha çok dopamin salgılamasına sebep olacak bir şey yaptığınızda, o şey pozitif pekiştirici vazifesi görüyor. Partnerinize böyle bir öneride bulunmak için uzun uzadıya açıklama yapmanıza gerek yok. Mesela, bir cümleyle ona niyetinizi belli edebilirsiniz.

Partnerinize sarılın

Sarılma ya da partnerinizin elini tutma gibi cinsellik dışı dokunmalar da ilişkinizin canlı ve sağlıklı kalabilmesi için cinsellik kadar önemlidir. Partnerinize ne kadar çok dokunursanız, birbirinize karşı kendinizi uzun vadede o kadar rahat hissedeceksiniz. Dokunma bizim rahatlama ve sakinleşme yollarımızdan biri. Partnerinize her dokunduğunuzda, ona pozitif bir mesaj yolluyorsunuz.

Ona yeni bir soru sorun

Herhangi bir çifte sorsanız, belki sohbet zamanlarının çoğunda işten, çocuklardan ya da arkadaşlarından bahsediyorlardır. En son ne zaman partnerinize onunla ya da ilgi alanlarıyla alakalı bilmediğiniz bir şey hakkında soru sordunuz? İlişkiler geliştikçe, herkes değişiyor. Bu nedenle, ilişkinizin ilk başladığı yıllara kıyasla, partnerinizin ilgi alanlarında ya da isteklerinde değişiklikler olmuş olabilir, olmamışsa da onun ilgi alanlarını da merak edebildiğinizi gösterin, şaşırtın. O nedenle, partnerinize normalde sormayacağınız bir soru sorun.

Ona sık sık teşekkür edin

Partneriniz size yardımcı olma amaçlı ya da sizi özel hissettirecek en son ne yaptı, bunu düşünün ve ona bunun için teşekkür edin. Partnerinizle zaman içinde birbirinize karşı rahat olduğunuz bir ilişki biçimi geliştirdiğiniz için, ihtiyaçlarınızı zaten karşılaması gerektiğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Partnerlerden biri diğerine mesela ev işlerinde yardımcı olsa ya da bir hediye alsa, diğer partner çoğunlukla ona teşekkür etmeyi unutur. Ve hiç partnerinize sadece hayatınızda olduğu için teşekkür ettiğiniz oldu mu?