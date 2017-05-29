Beslenme ve kanser arasında sıkı ilişki var ve 40 yaş üstünde risk artıyor

Uzmanlar, kanama ve kansızlığa karşı uyarı yaparken, yiyecek ve içeceklerin aşırı sıcak tüketilmesinin mideye zarar verdiğini, aşırı tuz tüketiminin midede büyük hasarlara yol açtığını söylüyor. Mide kanseri en sık görülen kanserler içerisinde ikinci sırada ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl 900 bin kişiye mide kanseri tanısı konuyor. Beslenme ve kanser arasında önemli bir ilişki olduğunu söyleyen Türk Cerrahi Derneği YK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, mide kanserinin az gelişmiş ülkelerde ve bölgelerde daha sık görüldüğünü belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Yaptığımız çalışmada erkeklerin kadınlara oranla daha fazla mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Radyasyona maruz kalma, aşırı sigara ve alkol tüketimi, midedeki helikobakter pilori mikrobu kansere zemin hazırlayan unsurlar. Beslenme ile mide kanseri arasında da önemli bir ilişki var.”

Sıcak yemekler ve içecekler kanser riskini arttırıyor!

Özellikle aşırı tuzlu yemekler ve tütsülenmiş yiyecekler kansere yol açıyor” diyen Prof. Dr. Mihmanlı korunma yolları hakkında şu bilgileri verdi: Tuz, tuzda bekletilmiş yiyecekler, tütsülenmiş yiyecekler, nitratlar gibi gıdalara koruyucu olarak eklenen katkı maddeleri, etlerin yüksek ısıda pişirilmesi, küflenmiş yiyecekler (özellikle buğdaygillerde aflatoksinler oluşmaktadır) mide kanserine yol açan gıdalardır.

Kuşkusuz bir defa yemekle bir şey olmaz ama bu gıdalarla ve bu tarzda beslenme ‘alışkanlık’ haline gelirse tehlikelidir. Aşırı et tüketilmesi, devamlı kızartmalar yenmesi de mide sağlığını bozan beslenme tarzı. Bir de ülkemizde saptadığım önemli bir şey çorba ve çayın aşırı sıcak içilmesi. Yemeklerin ve içeceklerin ılık tüketilmesi tercih edilmeli. Bol taze sebze ve meyve ile beslenenlerde mide kanseri riski azalıyor. Çayı demli ve aşırı sıcak içmemek de koruyucu olur. Bunun yanında C vitamini ve antioksidan almak mide kanserinden korunma yollarından birisidir”

Mide kanserinin belirtileri ve kırmızı alarm!

Mide geniş bir organ olduğu için kanser belirtilerinin de erken evrede belli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mihmanlı, “Kanser erken evrede ya tarama esnasında tesadüfen veya yaptığı bir kanamanın araştırması sırasında saptanır. Erken evrede belirti hissedilmez. Ancak tümör büyüyüp ilerleyince bazı belirtileri hasta hisseder bazılarını da doktor hisseder. Mide kanserinin belirtileri iştahsızlık, erken doyma, midede yanma, karın ağrısı, kilo kaybı, dışkıda kan görülmesi, lokmaları yutarken boğaza takılma hissidir.

Kanama ve kansızlık ise kırmızı alarm belirtileri. Eğer bu belirtiler erken evrede teşhis edilirse kurtarıcı olur. Hasta kansızlık yakınması veya bunlara bağlı halsizlik çarpıntı gibi şikâyetle geliyorsa mutlaka mide bağırsakları incelenmelidir” diye konuştu.

40 Yaş üstü kişilerde risk atıyor

Beslenmeyle birlikte belirlenen zamanlarda muayene olmanın mide kanserinde hayat kurtarıcı olduğuna değinen Prof. Dr. Mihmanlı, 40 yaşını geçen her bireyin mutlaka bir kez gastroskopi yaptırması gerektiğine işaret etti.

Mide kanseri teşhisi konan hastalara cerrahi uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mihmanlı, “Laparoskopik veya bazen de açık yöntemle Kanserin yerine göre midenin bir bölümü veya tamamı çıkarılıyor. Yeniden gıdanın alınabilmesi için mide bağırsak devamlılığı sağlanıyor. D2 lenf bezi diseksiyonu şeklinde yapılan ameliyatlarda başarı şansı daha yüksek, hastalarda ömür daha uzun oluyor. D2 lenf bezi diseksiyonu ile sadece çevresindeki lenf bezlerini değil aynı zamanda mideyi besleyen damarların çevresindeki lenf bezlerini çıkarıyoruz. Ve bu operasyon sonrasında ek tedaviler planlanıyor” şeklinde konuştu.