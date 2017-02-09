İdeal diyetinizi nasıl seçeceksiniz?

Herkes kendi için en uygun diyeti bulmak ve uygulamak ister. Fakat iş hayatından özel hayatına kadar her insan farklı faktörlerden etkilenir. En iyi diyetin yaşam tarzı, bütçe, beslenme tercihleri ve harcanan çabaya göre seçilmesi gerektiğini belirten Herbalife Beslenme Danışmanı Susan Bowerman, ideal diyeti seçme önerilerini paylaştı.

Genellikle diyet yapmaya başlayacak kişilerde en hassas nokta kişilerin diyet geçmişleri ve forma girmeye nasıl karar verdikleridir. Geçmişte ulaşılan en yüksek ve en düşük kilo değerleri, gösterilen çaba ve beklentilerin ne yönde olduğu konusunda ipuçları verir. Herbalife Beslenme Danışmanı Susan Bowerman, bu ipuçları ile birlikte kişiye özel diyet programının nasıl belirlenebileceği konusunda bilgiler verdi.

Herkese uyan bir diyet programı yoktur

Herkese uyan bir program veya diyet planı yoktur. Her birey farklıdır ve kişinin hangi besinleri sevip sevmediği, günlerinin nasıl geçtiği, yemek pişirmeyi sevip sevmediği, ne zaman ve ne sıklıkla egzersiz yaptığı gibi etkenler uygun diyet listeleri çıkartılırken öne çıkan faktörlerdir. Doğru bir liste öncesinde bu gibi ayrıntılar değerlendirilirse çıkarılacak liste, kişiye en uygun liste olacaktır.

Sıkı bir programa başlamak vazgeçme eğilimini artırır

Detaylara hakim olduktan sonra diyete başlayacak kişinin ne istediği ve hedefi öne çıkan diğer ayrıntılardır. Bazı insanlar daha sıkı bir yaklaşımla aynı anda diyete girme, sigarayı bırakma ve egzersize başlamayı tercih edip büyük bir çaba gösterebilirler. Bu gibi sıkı yaklaşımlara sıcak bakanlar motivasyon olarak her şeye sil baştan başlama fikrini önemser ve “bugün hayatımın geri kalanının ilk günüdür” motivasyonunu taşırlar. Bu yaklaşım herkes için geçerli değildir. Aynı anda pek çok şeyi değiştirmeye çalışmak sürecin yorucu olmasına ve dolayısıyla vazgeçme olasılığının artmasına sebep olabilir.

Yavaş değişimler daha sürdürülebilir sonuçlara ulaştırır

Bazıları daha dikkatli bir yaklaşımı tercih ederler ve ayaklarını yere tam anlamıyla basmak ve neyin daha uygun olduğunu görmek isterler. Doğru yolu bulmak için birkaç değişiklik yapabilirler ve bunları günlük yaşamlarında uygulayıp, sonrasında birkaç değişiklik daha yapmaya girişirler. Zaman içerisinde yavaş yavaş son derece kapsamlı diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmış olurlar. Bu değişikliklerin köklü bir hale gelmesine fırsat tanıdıkları için, genellikle sürdürmeleri kolay olur.

Kendi seçeneklerinizi değerlendirin

Size en uygun yöntemi belirlemek sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı planı yapmanıza yardımcı olur. Sizi aynı noktaya götürecek pek çok farklı yol olabilir, bazıları kısa ve doğrudandır, bazıları ise biraz daha dolambaçlıdır. Bu durum, bunlardan birinin diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Burada öne çıkan ayrıntı gerçekçi olarak neler yapabileceğinizi bilmenizdir. Eğer yemek pişirmeyi sevmiyorsanız ya da zamanınız yoksa her bir öğünü evde pişirmenizi gerektirecek bir diyet seçmenizin anlamı olmaz. Eğer en son ne zaman meyve veya sebze yediğinizi hatırlamıyorsanız, bir anda günde yedi porsiyon yemeye başlayabileceğinizi düşünmemeniz gerekir.

Besin tercihleriniz, aktivite düzeyiniz ve yaşam tarzı seçimleriniz size aittir ve seçeneklerinizi siz belirlersiniz. Elde edeceğiniz sonuçların harcadığınız çabanın bir yansıması olduğunu kabul etmek gerekir. Ne kadar çok çaba gösterirseniz, o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Fakat bu yavaş ve istikrarlı çaba gösterenlerin yarışı kazanamayacağı anlamına gelmez. Unutmayın, en iyi diyet başkasının önerdiği diyet değildir, en iyi diyet sizi hedeflerinize ulaştıran diyettir.