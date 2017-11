Gözlerinizi aşırı ovalamak keratokonus’a neden oluyor

Pek çoğumuzun ismini bile duymadığı ancak günümüzde giderek yaygınlaşan göz hastalığı keratokonus, ülkemizde yaklaşık her 1000 kişiden 3’ünde görülüyor. Özellikle 15-25 yaş arasındaki kişiler bu tanıyı daha sık alıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi “Keratokonus gözün en dış ortamında bulunan saydam tabakanın incelmesi, bombeleşmesi veya dikleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Hastalık tedavi edilmezse ya da ilerlemesi durdurulmazsa nihai körlüğe gidebilmektedir” diyor. Nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte, gözleri aşırı ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açabildiğini, tedavisinde ise en yeni yöntem olan hibrid lenslerin umut verici olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Son aylarda gözlük derecenizin hızla artmasından ve gözlük takmanıza rağmen sık sık net görememekten mi şikayetçisiniz? Aklınıza keratokonus ihtimalini getirmekte fayda var. Özellikle de gözlük numarası yüksek düzeyde olan ve her kontrol muayenesinde astigmatik kırma kusuru artan kişilerde bu hastalığa sık rastlanıyor. Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, ülkemizde yaklaşık her 1000 kişiden 3’ünde görülen ve özellikle 15-25 yaş arasında hızlı ilerleme gösteren keratokonusun kesin bir nedeni bulunmamakla birlikte, genetik kalıtımın, çeşitli sistemik hastalıklar veya göz rahatsızlıklarının bu hastalığa zemin hazırlayabildiğini belirterek “Dikkat çeken önemli bir bilgi de; ergenlik döneminde yoğun alerji şikayeti olanlarda gözü ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açtığını gösteren güncel yayınlar mevcuttur. Özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımının artırdığı djital göz yorgunluğunun sıklıkla eşlik ettiği kuru göz sendromunda gözlerimizi aşırı ovalamak ileride bu rahatsızlığın görülme riskini artırmaktadır” diyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan keratokonusun, erken evrelerde şikayet oluşturmaması nedeniyle kolay tespit edilemediğini, buna karşın ileri teknoloji cihazlarının rutin kullanıma girmesi ile erken evrelerde tanınmasının mümkün hale geldiğini belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi “Özellikle 2 dereceden yüksek astigmatı olan ve gözlükle tam düzeltilemeyen kişilerin kendilerinde bu hastalığın olabileceğini düşünerek görme keskinliği muayenelerini her yıl mutlak surette yaptırmaları çok önemlidir” diyor.

Körlüğe kadar gidebilir!

Keratokonusun 15’li yaşlarda başladığını ve 10 yıl içerisinde hızlı ilerleme gösterdiğini belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, basit miyopi gibi normal bir kırma kusuru olan kişilerde 18 ile 25 yaşları arasında gözlük numaralarının durduğunu, buna karşın ilerlemenin 25 yaş sonrasında da devam etmesi halinde akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini belirterek “Özellikle 18 yaşından sonra da ilerleyen bir kırma kusurunuz varsa hatta bu kusur gözlük ile tam düzeltilemiyorsa siz bir keratokonus hastası olabilirsiniz. Tedaviye başlanmazsa görme düzeyi giderek azalıyor, ilerleme durdurulmazsa nihai körlüğe yol açabiliyor” diyor.

Tedavide en yeni yöntem: Yeni nesil kontakt lens

Keratokonusun nihai tedavisi kornea nakli ancak her hastaya gerekmiyor. Son yıllarda daha ılımlı cerrahiler olan kornea içi halka uygulamaları ve korneal çapraz bağlama gibi tedaviler ile hastalığın ilerlemesinin durdurulması amaçlanırken, cerrahi dışı seçenekler arasında başı bugüne dek kontakt lensler çekiyordu. Ancak kontakt lenslerin sert olması nedeniyle hastaların kullanımda zorluk çektiğini bu nedenle uzun dönemli kullanamadığını belirten Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, son dönemde yeni nesil kontakt lenslerin (hibrid lens) umut verici olduğunu söylüyor. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma giren hibrid lenslerin eş zamanlı olarak ülkemizde de sayılı merkezlerde tecrübeli göz hekimleri tarafından uygulanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi “Yeni nesil kontakt lensler ile hastalarımıza hem yüksek konfor sağlayabiliyor hem de hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz” diyor.