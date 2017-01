Son dönemlerde kadınların saçları neden çok dökülüyor?

Saç, kadınların ve erkeklerin en önemli aksesuarı olarak geçmişten günümüze kadar önemini hiç yitirmedi. Gelişen tıp ve tedavi yöntemleri sayesinde saç kaybı yaşayan kadın ve erkeklere pek çok tedavi olanağı sunuluyor. Peki özellikle son dönemlerde kadınların saçları neden çok fazla dökülüyor?

“Kadınlarda saç dökülmesinin altında yatan birçok farklı sebep gözlemleyebiliriz ve bunlar bir hastalık işareti olabilir” diyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, şunları söyledi: “Saç dökülmesi basit bir vitamin eksikliğinden, fazlalığından ya da önemli bir metabolik hastalıktan kaynaklanabilir. Daha sağlıklı bir hayat amacıyla vitamin desteği alırken miktarı abartarak saçlarınızdan olmayın. Amerikan Dermatoloji Akademisinin açıkladığı verilere göre fazla miktarda A vitamini alımı geçici saç kaybına yol açabiliyor. Ayrıca her on kadından biri 20 ila 49 yaş arasında demir eksikliği anemisinden muzdarip oluyor. Demir eksikliği anemisi kadınlarda tedavi edilebilir saç dökülmesinin en bilinen sebebidir. Kolay bir kan testi ile tespit edilebilir ve basit bir tedavi ile düzeltilebilir bir durumdur. Demir eksikliğine oranla çok daha az görülmesine rağmen B vitamini eksikliği de önemli bir düzeltilebilir saç dökülmesi sebebidir. B vitamininden zengin balık, et ve benzeri gıdalarla beslenme ve dengeli bir diyet sadece saçlarınız için değil tüm vücut sağlığınız için de önemlidir. Diyetle yeterli miktarda protein almamanız saç büyümesinde ciddi bir duraklamaya giderek saç dökülmesi sorunu yaşamanıza sebep olabilir”

Saç dökülmesi için neler yapılabilir?

“Burada saydığım ve eklenebilecek tüm saç dökülme sebeplerini göz önünde bulundurarak hastalar değerlendirilmelidir. Saç dökülmesi sebebi doğru tespit edilmeli, sonrasında uygulanacak başta Organik Saç enjeksiyonu olmak üzere diğer tüm saç tedavilerine, tüm bu olası sorunlar göz önünde bulundurularak karar verilmelidir” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, saç dökülmesine etkili sonuçlar veren Organik Saç enjeksiyonu hakkında bilgiler verdi.

Kendi yağınızdan elde edilen kök hücreler

“Hastanın kendi yağından elde edilen kök hücreden zenginleştirilmiş yağ transferi, özellikle saç dökülme sorununun etkili bir şekilde önüne geçilmesini sağlıyor. Organik Saç enjeksiyonu ile saç dökülmesi problemiyle gelen hastalarımıza fayda sağlayabiliyoruz. Bölgesel yağdan bir miktar yağ alıyor ve hazırlık aşamasından sonra bunu tüm kafa derisine enjekte ediyoruz. Burada derhal tutunan ve gittiği yere bir nevi hayat veren kök hücreler, saç dökülme sorunu yaşayan bayanlara son derece etkili geri dönüşler sağlıyor. Ayrıca bu sayede, bölgesel yağlardan da kurtulma şansı yakalayabiliyorlar” açıklamasında bulunan Cihantimur, işlemin sosyal hayatı etkilemediğini, kesisiz, mikro girişlerle yapıldığını vurguladı.