Göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı mandallama yöntemi ile tamir edildi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde ilk kez “mitraclip” (mandallama) yöntemi ile göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı kaçağı tamir edildi. Operasyon Kardiyoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Ökçün ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Mandallama yönteminin en önemli avantajları hiç ameliyat olmadan ve göğüs kafesi yarılmadan gerçekleştirilmesi, enfeksiyon riskinin düşük olması ve hastaların kısa zamanda ayağa kalkabilmesine imkan vermesi.

Mandallama yöntemi ve gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bilgi veren Prof. Dr. Barış Ökçün, “Kasık bölgesindeki damardan girilerek özel bir alet yardımı ile kapağın iki kanadı birbirine yaklaştırılarak kalp kapağındaki kaçak tamir ediliyor. Çamaşırı mandalla tutturur gibi, kapağın iki kanadının birbirine tutturulmasına benzediği için bu işleme mandallama adı veriliyor” dedi.

“Hastaların Hayatta Kalma Şansı Yükseliyor”

Yöntemin, romatizmaya bağlı gelişen mitral yetersizliği ve kapak yapısı mandallamaya uygun olmayan hastalar dışındaki tüm hastalarda uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Ökçün, “Yöntem kalp krizi geçirmiş ya da kalp yetersizliğine bağlı ileri derecede mitral kapak kaçağı bulunan hastalarda düşünülmelidir.

Ayrıca mitral kapak kaçak ameliyatı için geç kalınmış ya da ameliyat için riskli bulunan hastalar da bu yöntemden fayda görebilirler. Mandallama yöntemi ile kalp kaçağındaki kaçak azaltılarak kalbin üzerindeki yük azaltılmaktadır. Bu şekilde hastaların şikâyetleri azalmakta (özellikle nefes darlığı) gün içerisindeki aktiviteleri artmaktadır. Kalp fonksiyonlarında da bir miktar düzelme gözlemlenmekte, hastaların hayatta kalma şansları yükselmektedir” şeklinde konuştu.

Hasta Kısa Sürede Taburcu Oluyor

Mandallama yönteminin uygulanma sürecine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Ökçün, “Hastanın bir ön değerlendirilmesi yapıldıktan sonra mide endoskopisine benzer TEE (yemek borusundan girilerek yapılan kalp ultrasonu) yapılarak kapağın mandallamaya uygun olup olmadığına bakılır. Hasta mandallamaya uygunsa bir gün önce hastaneye yatırılır. İşlem genel anestezi altında yapılır. Ortalama 3-4 saat süren işlem sonrası hasta bir gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra 3-4 gün izlenerek taburcu edilir” dedi.

İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde mandallama yöntemi daha önce by-pass operasyonu olmuş ve kalp krizi geçirmiş bir hastaya uygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Ökçün, “Hastamızın kapağında ileri derecede kaçak mevcuttu. İlaç tedavisine rağmen ciddi derecede nefes darlığı vardı, üç adım atamıyordu, yürüyemiyordu. Yoğun tedaviye rağmen nefes darlığı gerilemedi. Bunun üzerine biz hastamız da bu yöntemi yapmayı kararlaştırdık. Hastanın kasığından girerek bu yöntemi başarılı bir şekilde uyguladık” ifadelerine yer verdi.

Hastanın güncel durumu ile ilgili olarak da bilgi aktaran Prof. Dr. Ökçün, “Hastamızın şikâyetleri tamamen geriledi. Artık çok daha rahat yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor ve şu anda durumu da çok iyi” şeklinde konuştu.