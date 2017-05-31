Aşırı korumacı anne-babaların çocukları obez olabilir!

Aşırı korumacı anne-babaların çocukları üzerindeki bir olumsuz etkisi daha ortaya çıktı. Avustralya’da yapılan bilimsel araştırmaya göre, aşırı korumacı anne-babaların çocukları obez olma riskiyle karşı karşıya.

Sonuçları Plos One isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar, yaşları 10 ile 11 arasında değişen çocuklarda, annelerinin aşırı koruma göstermesinin aşırı kilolu veya obez olma olasılıklarında yüzde 13’lük bir artış ile ilişkilendirildiğini buldular.

Aşırı korumacı ebeveynlik ve obezite arasında bir bağ olduğunu kanıtlayan ilk çalışmanın sonuçlarını değerlendiren BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, anne ve babalara şu tavsiyelerde bulundu:

“Eskiden çocuklar dışarı çıkıp özgürce oynardı… Aşırı korumacı anne ve babalar çocuklarını içeride oturtarak ve buzdolabının yanında tutarak kilo almalarına neden oluyor. Çocuklarımızı “güvende tutmak” için onları okula arabayla getirip götürüyoruz. Çocuklar kargo paketleri gibi teslim ediliyor. Çocukların çok azı okula gitmek için bacaklarını kullanıyor.

Bu yoğun gözetim, sadece suç ve uyuşturucuya bulaşmış mahallelerde değil, ebeveynlerin özellikle seçtikleri alanlarda da çocuklarını güzel ve güvenli bir yerde yetiştirmek istedikleri durumlarda ortaya çıkıyor. Aşırı koruma yalnızca annelerde yoğunlaşırken çocuklarımız için korkan bir nesil haline geldik.

Tutsaklık hareketsizliği doğurur. Çocuklarınızın dışarıya çıkmasından korkarsanız, o zaman obezite riski artar. Neden çocuğunuzun eğlenmesine ve kalori yakmasına izin vererek onları tehlikeye atmış oluyorsunuz? Ancak onları şişmanlama ve diyabet riskiyle içeride tutmak onları tehlikeye atmak değil mi?

Çocuklarımızla alakalı takıntılı korkularımız olacaksa bile, en azından doğru olanı seçelim. Aksi halde, onlar evlerin içinde oturarak daha da yaşlanmaya ve kilolanmaya devam edecekler.”