Bebeğinize kalça ultrasonu çektirdiniz mi?

Uzun yıllardır yeni doğmuş bebekler, hareket ederken kendilerine zarar vermemeleri ve uzun süre rahat uyumalarını sağlamak amacıyla kundaklanıyor. Fakat uzmanlar kundaklama işleminin kalça çıkıklığına eğilim yaratması sebebiyle bebeğin kundaklanmasını önermiyor. Türkiye’de her 100 doğumdan 1’inde doğumsal kalça çıkığı sorununun olduğunu dikkat çeken uzmanlar, bebeklerde ilk 1 ayın teşhis için çok önemli olduğunu, mutlaka doğumdan sonra 1’nci ay sonunda kalça ultrasonu çektirmelerini öneriyor.

“Ayak kısalığı ve topallama gibi sorunlara yol açabilir”

Kalça uyluk kemiğinin baş kısmının içinde bulunması gereken yuvadan ayrılması sonucu oluşuyor. Erken tedavi edilmezse, ayak kısalığı ve topallama gibi kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Bunların yanı sıra kalça ve belde erken kireçlenme görülebiliyor. Kızlarda erkeklere nazaran 6 kat daha fazla ortaya çıkıyor. Bebeklerde gelişen kalça çıkığının nedeni tam olarak bilinmese de genetik, hormonal ve çevresel etkenlerin rol oynadığı düşünülüyor. Kalça çıkığı anne karnındayken gelişebileceği gibi, anne ve babanın hatalı davranışları nedeniyle sonradan da oluşabiliyor. Doğuştan kalça çıkığının; gelişimsel kalça yetersizliği ya da doğumsal kalça çıkığı olarak da ifade edildiğini söyleyen Avrupa Ortopedi Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Mutlu, leğen kemiğindeki yuvanın gelişimindeki aksama ve buna bağlı olarak bacak uyluk kemiği başının bu yuva içerisindeki normal pozisyonu koruyamaması ve yuva dışarısında bulunması kalça çıkığı olarak değerlendirilebilir dedi.

“Ailede varsa Çocukta olma İhtimali Yüksek”

Eğer ailenizde daha önce kalça çıkığı problemi görüldüyse bunun çocuğunuzda olma ihtimalinin yüksek olduğuna değinen Doç. Dr. Serhat Mutlu: “Sezaryen doğum, bağların gevşekliği, doğum kilosunun fazla olması, bebeğin anne karnındaki pozisyonu (makat gelişi), ilk çocuk olması gibi faktörler kalça displazisinin görülme sıklığını artıran unsurlardır. Bebeklerin yüzde 40’ında çift taraflı çıkık veya yetersizlik olur. Yeni doğan bebeklerde ve çıkık derecesi ağır olmayan küçük çocuklarda yürüyene kadar hiçbir belirti olmayabilir. Bu gibi durumlarda çıkık, çocuk doktorlarının normal muayeneleri sırasında fark edilmeyebilir. Bebeğinizin bacaklarında uzunluk farkı, ayaklarında şekilsel bozukluk, kalça ve bacağın üst kıvrım bölgelerinde sağ ve sol bacak arasında farklılık, bacaklardan birinin diğerine oranla daha az hareketliliği ve esnekliği varsa bir ortopediste başvurun. Ayrıca yürüme başlangıcında sendeleyerek yürüme biçimi gibi belirtiler gözlemliyorsanız en kısa sürede bebeğinizi deneyimli bir hekime göstermeniz gerekir.

Tanı sonucunda pavlik bandajı dediğimiz, bebeğinizin dizlerini birbirinden ayırarak karnına doğru çekilmesini sağlayan yöntem uygulanır. Bu bandajlar bebeğinizi rahatsız etmez. 6 aylıktan sonraki dönemlerde genel anestezi altında, kalça yerine oturtulup alçı uygulanması, 18 aydan daha büyükler içinse kemik ameliyatları gerekebilir. Yaş ilerledikçe çıkık ağırlaşacağı için operasyonların büyüklüğü de artar” şeklinde bilgi verdi.