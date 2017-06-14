Ses estetiği ile idealinizdeki sese kavuşabilirsiniz

Birçok insan cinsiyet ya da fiziksel özelliklerine uygun olmayan ses tonu yüzünden hem estetik hem de psikolojik kaygılar yaşayabiliyor. İnceltme ya da kalınlaştırma şeklinde yapılan ses estetiği operasyonları, kişiye istediği ses tonuna sahip olabilme şansı sunuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Elad Azizli, ses estetiği operasyonları hakkında bilgi verdi.

Kadınlar sesini inceltmek, erkekler kalınlaştırmak istiyor

Hızla gelişen teknolojiye rağmen ses en önemli iletişim aracı olmaya devam etmektedir. Ses tonunun genellikle kişinin yaşamına, cinsiyetine ve özellikle fiziksel yapısına uygun olması istenir. Bu uyumun sağlanmadığı durumlarda kişi psikolojik olarak bundan etkilenebilmektedir. Bu uyumsuzluk durumlarında sesi yapılandırma ve daha estetik hale getirmek için inceltme, kalınlaştırma şeklinde ses estetiği operasyonları uygulanmaktadır. Ses kalınlaştırma operasyonlarını genellikle ince sese sahip oldukları için bundan psikolojik olarak etkilenen erkekler, ses inceltme operasyonlarını ise özellikle sigara kullanımına bağlı olarak kalınlaşan sesi inceltmek için kadınlar tercih etmektedir.

Ses estetiği kişiye uygun sesi sağlıyor

Estetik ses, kişinin dış görünüşüne, fiziksel yapısına, cinsiyetine uygun bir ses demektir. Örneğin fiziksel olarak yapılı, uzun boylu bir erkekten çıkan ince ve tiz bir ses, ya da genç, minyon bir kadından çıkan tok ve kalın bir ses estetik bir algı yaratmamaktadır. Ses estetiği kişiye uyumlu sesin elde edilmesini sağlayan tıbbi bir tedavi şeklidir. Estetik kaygılar hem de kimi zaman sağlık sorunları yüzünden birçok kişi tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

İsteyene yönecisi, isteyene sunucu sesi

Bir kadın telefonda konuşurken erkek olarak algılanacak kadar kalın sese sahipse ya da erkekken kadın cinsiyetine geçmiş bir kişi artık eski kalın sesini istemiyorsa ses inceltme ameliyatları uygulanabilmektedir. Bu ameliyatları sigara kullanımı nedeniyle sesi çok fazla kalınlaşan bireyler, yönetici adayları, siyasiler, spiker, sunucu ve seslendirme sanatçısı olmak isteyen kişiler ile öğretim üyeleri sıklıkla başvurmaktadır.

Hasta ameliyat sırasında kendi sesini duyup kararını verebiliyor

Ses inceltme ameliyatları, genel anestezi altında 30-40 dakikalık bir süreç içersisinde gerçekleştirilmektedir. İnceltme ameliyatları, çoğu zaman dışarıdan herhangi bir kesi olmadan ağız içinden girilerek ses telleri üzerinde yapılmaktadır. Kimi zaman da dışarıdan birkaç dikiş atılarak ya da lazer uygulaması ile yapılabilmektedir. Ameliyat sırasında hastanın sesi dinlenir. Hasta ve doktor sesin kalınlaşmasını duyar ve karar verdikleri kalınlaşmada işlem sonlandırılır. Böylece hasta sesinin ne kadar kalınlaştığını ameliyat sırasında duyar ve operasyon sırasında cerrahı ile konuşabilir. Operasyon sonrası ağrı yaşanmamaktadır. Genellikle hastalar aynı gün taburcu edilebilmektedir. Birkaç günlük ses istirahati sonrasında yeni seslerini kullanmaya başlayabilirler; ancak gerçek sesin tam olarak oturması bir kaç ayı bulmaktadır.

Ergenlik sonrası ses tiz ve ince kalmışsa…

Dış görünümü ve cinsiyeti ile uyumlu olmayacak kadar ince sese sahip kişilerde ses kalınlaştırma işlemine başvurulmaktadır. Ses kalınlaştırma işlemi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki erkeklerde ergenlik sonrasında sesin kalınlaşmayıp tiz ve ince kalmasına neden olan mutasyonel falsetto hastalığında yapılan ses terapisidir. Bir ameliyat gerektirmeyen bu durumda ses bir erkek için fazla tizdir. Bu hastalığın tedavisi, ses terapisi ile yaklaşık 30-40 dakika içinde kalıcı olarak sağlanmaktadır.

Bir başkasının sesine sahip olmak henüz mümkün değil

Sesin ortaya çıkışında sadece ses telleri görev almamaktadır. Ham ses, ses telleri tarafından ortaya çıkar. Ancak ses rengi; dil, damak, dişler, dudaklar ile şekillendirilmektedir. Bu yapılar değiştirilemediği için sesi herhangi birinin sesine benzetmek teknik olarak şuan için mümkün değildir. Ses inceltme ve kalınlaştırma ameliyatları özel bir alan olduğu unutulmamalıdır. Her kulak burun boğaz uzmanının rutinde uyguladığı bir cerrahi değildir. Bunun için özellikle ses hastalıkları konusunda deneyimli bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.