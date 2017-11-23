Emzirme döneminde kalsiyum depolarınız tükenmesin

Anne sütü, bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan bir doğa harikasıdır. Bebeklerin büyüme ve gelişmelerini en iyi şekilde sağlamanın yanında, onları başta ishal olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalıktan, obeziteden ve yaşamın ileri dönemlerinde ortaya çıkan kalp damar hastalıklarından koruyor. Uzmanlar, annelerin emzirme döneminde kalsiyum ve protein bakımından zengin olan peynir tüketiminin, süt kalitesini artırdığına ve annenin kemik sağlığını güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, emzirme döneminin başarılı geçebilmesi için, annenin yeterli süt üretebileceğine inanması, stresten uzak durması, yeterince dinlenmiş olması, bebeği her istediğinde, ağladığında emzirmesi ve dengeli beslenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle bu dönemde annelerin aklında sütün yeterliliği ve bebeklerinin büyümesine ilişkin onlarca soru ve endişe olduğuna işaret eden Garipağaoğlu, emziren kadınların beslenme gereksinimleri hakkında önemli bilgiler verdi;

Emzirme döneminde kalsiyum neden çok önemli?

Emziren kadınlar, günde ortalama 800-1000 ml (8-10 çay bardağı) kadar süt üretirler. Bu miktardaki sütün anneye beslenme açısından bir maliyeti vardır. Emziren kadının başta enerji olmak üzere protein, vitaminler, mineraller gibi birçok besin ögesi ve sıvı gereksinimleri artar. Artan gereksinimlerin karşılanamaması durumunda, anne zayıflar, sağlığı bozulur ve sütün verimliliği olumsuz etkilenir. Bunun tersi de mümkündür. Aşırı beslenme durumunda anne gebelikte aldığı kiloları vermek yerine şişmanlayabilir. Annelerin, kalsiyum ihtiyaçlarını peynir gibi yüksek kalsiyum ve protein içeren gıdalar almaları hem kendi sağlıklarını hem de süt kalitelerini ve dolayısıyla bebeklerinin büyüme sürecini olumlu etkiler. Özellikle çocuk ve anne sağlığı konularında uzman isimlerle çalışarak sağlıklı beslenme üzerine toplumda farkındalık yaratmak isteyen Muratbey, uzun soluklu araştırmalar sonucunda geliştirdiği hafif, doğal, kalsiyum ve protein açısından zengin peynirleri ile bu süreçlerde annelerin yanında yer alıyor.

Gebelik döneminde olduğu gibi emzirme döneminde de en önemli minerallerden biri kalsiyumdur. Emzirme döneminde artan kalsiyum karşılanamadığında, kemik uçlarındaki değişebilir kalsiyum mobilize olur ve bebeğin ihtiyacı karşılanır. Annenin kemiklerinde yumuşamaya neden olan bu durum, osteomalasia (kemik yumuşaması) olarak adlandırılır. Kalsiyum yetersizliğinin uzun sürmesi halinde, kemiklerin değişmeyen kısmında da çözülmeler olur. Kalsiyum yıkımı olarak bilinen bu durum, osteoporoz (kemik yıkımı) olarak adlandırılır. Kemiklerin sessiz hırsızı olarak da bilinen osteoporoz, sık doğum yapan ve iyi beslenemeyen kadınlar arasında yaygındır. Bu sebeple kalsiyum tüketimi emzirme ve hamilelik durumlarında daha önemlidir. Annelerin bu dönemde uygun porsiyonlarda peynir tüketimi ile bu riskten kurtulabileceği de araştırmalar sonucunda yer alıyor. İçerdiği kaliteli protein, kalsiyum ve diğer pek çok faydalı mineral ile Muratbey Taze Kaşar ve Anadolu Lezzetleri peynirlerinin 100 gramı, günlük kalsiyum ihtiyacının % 90’ını karşıladığı ifade ediliyor.

Peynir, süt ürünleri arasında kalsiyumu en kolay karşılayan besindir.

Emziren kadınların günlük 1000mg kalsiyuma gereksinimleri olduğunu kaydeden Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, kalsiyumun ana kaynağının süt, peynir, yoğurt ve bunlarla yapılmış ürünler olduğunu belirtti. Günlük kalsiyum gereksiniminin karşılanabilmesi için 2-3 su bardağı süt-yoğurt, 2-3 dilim Muratbey Sürmeli (kibrit kutusu) kadar da peynir tüketilmesini öneren Garipağaoğlu, “Peynir, süt ürünleri arasında kalsiyumu en kolay karşılayan besindir. Çünkü çeşidine göre değişmekle birlikte, örneğin 1 kg Muratbey beyaz peyniri 6-8kg sütten, 1 kg Muratbey Taze kaşar peyniri 10 kg sütten yapılır. Bu nedenle peynir, gerçek bir kalsiyum deposudur. Peynir aynı zamanda proteinden de zengin bir besindir” dedi.

Emziren kadınlar az yağlı-az tuzlu peynirler tercih etmeli

Emziren kadınlar arasında en çok merak edilen ve uzmanlara en sık sorulan soruların başında “Çocuğum kalsiyumu benim depolarımdan alıyorsa, kemiklerim zayıflar mı? Dişlerimi kaybeder miyim?” geliyor. Annelerin endişelerinde haklı olduklarını belirten Garipağaoğlu, kalsiyum bakımından zengin olan süt, yoğurt ve peynirin düzenli olarak tüketilmesi ile bu sorunun kolayca önlenebileceğine dikkat çekti.

Sağlık açısından, çeşit olarak Topi, Sürmeli, Burgu ve Lor gibi az yağlı-az tuzlu peynirlerin tercih edilmesini öneren Garipağaoğlu, az yağlı peynirlerin gebelikte alınan kiloların verilmesi açısından, az tuzlu olanların da susama ve tansiyon riski açısından önleyici olduğunu vurguladı. Emzirmenin bebeğin beslenmesi yanında anne ile bebek arasındaki duygusal bağın güçlenmesinde de büyük rol oynadığını ifade eden Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, emziren kadınlar için günlük menü önerisinde de bulundu.

Emziren Kadınlar İçin Günlük Menü Örneği

Kahvaltı

1 su bardağı süt ya da açık çay

1-2 adet Burgu

1 adet yumurta (gün aşırı)

1 yemek kaşığı pekmez, bal veya reçel

2 ince dilim tam tahıl ekmeği

Domates, salatalık, biber, havuç, maydanoz vb..

Ara

1 orta boy meyve (elma, şeftali vb)

Öğle

1 porsiyon etli taze fasulye ya da bezelye

1 porsiyon bulgur pilavı

1 kase yoğurt

1 dilim tam tahıl ekmeği

Ara

½ simit, 2 dilim Muratbey Sürmeli, domates, salatalık

Akşam

1 porsiyon tarhana veya domates çorbası

1 porsiyon fırında sebzeli tavuk

1 porsiyon erişte ya da makarna

1 bardak ayran

Yatarken

1 su bardağı süt, 2-3 adet kuru kayısı

* Yemek aralarında şekersiz siyah-yeşil çay ile ıhlamur-nane-papatya gibi bitki çayları, az şekerli limonata ve komposto suları içilebilir.