Pirinçli bazı bebek mamalarında zararlı düzeyde arsenik tespit edildi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan bir araştırma, AB’de geçen yıl çıkan gıda ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarına limit getiren yasaya rağmen, marketlerde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının %50’sinin yasal seviyenin üzerinde zararlı arsenik içerdiğini ortaya koydu. Queen’s Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü araştırmacıları, pirinç bazlı mamuller üzerine yaptıkları çalışmada, pirinç bazlı bebek formüllerinin %50’sinde, bebekler ve çocukları hedef alan ürünlerin ise %75’inde yeni yasada belirlenen seviyelerin üzerinde arsenik tespit etti.
Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayımlanan araştırma için ayrıca sütten kesilme evresindeki bebeklerden, kesilme öncesinde ve sonrasında idrar örnekleri alan bilim adamları, bebek formülleriyle beslenen bebeklerde, anne sütüyle beslenen bebeklere göre, daha yüksek arsenik seviyelerine rastladı. Arpa veya süt ürünlerine hassasiyetinden dolayı pirinç bazlı formüllerle beslenen bebeklerde, arsenik miktarının çok daha fazla olduğu gözlendi.
ABD’de kullanılan bebek mamalarında yaygın arsenik saptandı
Kalıcı zararlar bırakabilir
Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Prof. Andy Meharg, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu araştırma, yeni AB düzenlemesine rağmen bebeklerin hala zararlı seviyelerde arseniğe maruz kaldığını ortaya koyuyor. Bebekler özellikle arseniğin zararlı etkilerine çok açık. Yüksek seviyede arseniğe maruz kalmak, bebeğin başta zeka ve bağışıklık sistemi olmak üzere, sağlıklı gelişimi üzerinde kalıcı zararlar bırakabilir.”
Basit bir süzme işlemiyle pirinçteki arseniğin %85 oranında temizlenebileceğine işaret eden Meharg, üreticilerin bu seviyede zararlı arsenik içeren bebek mamaları satmak için hiçbir mazereti olamayacağını vurguladı.
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