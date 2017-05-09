Wellcare
Wellcare

Pirinçli bazı bebek mamalarında zararlı düzeyde arsenik tespit edildi

Pirinçli bazı bebek mamalarında zararlı düzeyde arsenik tespit edildi Paylaş :

  |   Kategori: Bebek Sağlığı, Sağlık Gündemi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan bir araştırma,  AB’de geçen yıl çıkan gıda ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarına limit getiren yasaya rağmen, marketlerde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının %50’sinin yasal seviyenin üzerinde zararlı arsenik içerdiğini ortaya koydu. Queen’s Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği  Enstitüsü araştırmacıları, pirinç bazlı mamuller üzerine yaptıkları çalışmada, pirinç bazlı bebek formüllerinin %50’sinde,  bebekler ve çocukları hedef alan ürünlerin ise %75’inde yeni yasada belirlenen seviyelerin üzerinde  arsenik tespit etti.

Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayımlanan araştırma için ayrıca sütten kesilme evresindeki bebeklerden, kesilme  öncesinde ve sonrasında idrar örnekleri alan bilim adamları, bebek formülleriyle  beslenen bebeklerde, anne sütüyle beslenen bebeklere göre, daha yüksek arsenik  seviyelerine rastladı. Arpa veya süt ürünlerine hassasiyetinden dolayı pirinç bazlı  formüllerle beslenen bebeklerde, arsenik miktarının çok daha fazla olduğu  gözlendi.

ABD’de kullanılan bebek mamalarında yaygın arsenik saptandı

Kalıcı zararlar bırakabilir

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Prof. Andy Meharg, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu araştırma,  yeni AB düzenlemesine rağmen bebeklerin hala zararlı seviyelerde arseniğe maruz  kaldığını ortaya koyuyor. Bebekler özellikle arseniğin zararlı etkilerine çok  açık. Yüksek seviyede arseniğe maruz kalmak,  bebeğin başta zeka ve bağışıklık  sistemi olmak üzere, sağlıklı gelişimi üzerinde kalıcı zararlar bırakabilir.”

Basit bir süzme işlemiyle pirinçteki arseniğin %85 oranında  temizlenebileceğine işaret eden Meharg, üreticilerin bu seviyede zararlı arsenik  içeren bebek mamaları satmak için hiçbir mazereti olamayacağını vurguladı.


 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Halk Sağlığı Tüm Kategoriler

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla