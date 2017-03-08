Kansere karşı bağışıklık sistemini uyaran yeni bir enzim keşfedildi

Savaşçı T hücrelerinin kanserle mücadelede önemi biliniyor. Cancer Research dergisinde yayımlanan yeni araştırmada bilim insanlarının keşfettiği ve hayvanlar üzerinde olumlu sonuç aldığı bir enzimin, T-hücrelerini etkinleştirerek tümör oluşumunu gerilettiği açıklandı. Hücreler arasındaki iletişimi sağlayan sitokin türü bir enzimin, kansere karşı bağışıklık sistemini uyararak tümör oluşumunu gerilettiğini keşfetti. Chicago Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, LIGHT adlı enzimin arttırılmasının, bağışıklık sisteminin kanserle mücadele eden doğal T-hücrelerini etkinleştirerek tümör oluşumunu gerilettiğini belirledi.

Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ajay Maker önderliğinde yürütülen araştırmada, insanlardaki kolon kanserinin bir eşdeğeri aktarılan farelerde LIGHT enzimi arttırıldığında T-hücrelerinin tümör oluşumlarını geriletmeye başladığını ve enzim aktarımı durdurulduğunda dahi bağışıklık sisteminin tepkisinin sürdüğünü gözledi. Maker, “LIGHT enzimin işlevinin keşfinin yanı sıra T-hücreleri içinde ‘CD8’ adlı özel hücre tipinin tümörün geriletilmesinden sorumlu olduğunu anlamamız da klinik açıdan çığır açıcı nitelikte” dedi.

Vücudun savunma sistemini uyarıyor!

Kemoterapi veya başka türden bir müdahale olmaksızın böylesine güçlü bir anti-tümör tepkisi ortaya çıkmasının heyecan verici olduğu ifade eden Maker, “Tedavi, vücudumuzun doğal savunma mekanizmalarını, tıpkı diğer yabancı işgalcilere karşı olduğu gibi kansere karşı mücadeleye yönlendiriyor. ‘İmmünoterapi’ denilen bağışıklık sisteminin uyarılmasına dayalı bu tarz tedaviler daha önce karaciğer, bağırsak ve pankreas gibi gastrointestinal yayılmalarda müspet sonuç vermemişti” ifadelerini kullandı.