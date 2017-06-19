Obezite ameliyatları kalp yetmezliği riskini azaltıyor

Dünyada obezite oranları giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl en az 2.6 milyon insan obezite ve fazla kiloya bağlı gelişen hastalıklardan hayatını kaybediyor. Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) 27 kg/m nin üzerine çıkmasıyla kalp ve damar hastalıklarının gelişme riski artıyor. Bu yüzden obez bireylerde ani kalp krizi ve serobrovasküler hastalıkların gelişme riski yüksek. Neyse ki iyi haber yine bilim dünyasından geldi. Journal of the American Heart Association (JAHA) dergisinde obezite ameliyatlarının kalp yetmezliğini azalttığını gösteren ilk çalışma yayımlandı.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun ile birlikte çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Erkan Yardımcı, bu önemli araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

3 bin 448 hastanın verileri incelendi

“Obezite ameliyatı uygulanan ve uygulanmayan morbid obez bireylerin değerlendirildiği çalışmada, 3 bin 448 hastanın verileri incelendi. Ameliyat olan grubun beş yıllık takipleri sonucu VKİ değerleri ortalama 46.5 kg/m2’den 32.5 kg/m2’ye gerilediği, ameliyat olmayan diğer grubun ise VKİ değerlerinin ortalama 46 kg/m2’de sabit kaldığı bulundu. Ameliyat grubunun 12 yıllık takip süresi sonunda yapılan analizler sonucu özellikle konjestif kalp yetmezliği hastalığında önemli bir oranda azalma olduğu ortaya konuldu. Ayrıca 10 yıllık kardiyovasküler risk skoru, total kolesterol, sistolik kan basıncı ve diyabet gibi kardiyovaskuler risk faktörlerinde iyileşmeler olduğu belirlendi.

4 yıl sonra kalp yetmezliği riski yarı yarıya azaldı

Cleveland Klinik Bariatrik ve Metabolik Enstitü Direktörü Dr. Philip Schauer; obezite ameliyatları sonrası obezite ve sekonder risk faktörlerindeki iyileşmenin kalp yetmezliğinin gelişmesindeki azalmaya yol açtığını belirtti. Ayrıca Swedish Obesity Study (SOS)’de belirtilen ön sonuçlarda da obezite ameliyatı geçirmiş obez bireylerde ameliyattan dört yıl sonra kalp yetmezliği riskinin neredeyse yarı yarıya azaldığı gösterilmiştir. Tüm bu nedenlere bakıldığında obezitenin birçok hastalığa neden olmasının ötesinde ciddi hayati tehlikelere, ani ölümlere ve beklenen yaşam süresinde kısalmalara yol açabileceği belirtilmektedir.”

Obezite ameliyatları hayat kurtarıyor

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, obezitesi ve bununla birlikte yandaş hastalıkları bulunan kişilerde diyet, egzersiz ve medikal tedavi ile kilo kaybı sağlanamıyorsa tecrübeli ekiplerce yapılan obezite ameliyatlarının hayat kurtarıcı olduğunu vurguluyor.